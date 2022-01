Do 14. ledna vždy od 7:45 do 17:40 hodin je plánovaná denní výluka mezi Chrastavou a Libercem. Vlaky linek L7 Seifhennersdorf – Zittau – Liberec a RE2 Drážďany – Žitava – Liberec na tomto úseku nahradí autobusy.

„Autobusy neobsluhují zastávky Machnín hrad a Machnín. Jako náhrada slouží zastávka Liberec-Bedřichovka na rychlostní silnici. Zastávku Chrastava-Andělská Hora obsluhuje mikrobus. U nádraží Chrastava se koná přestup do autobusu do Liberce nebo do vlaku směr Hrádek nad Nisou. Dejte, prosím, pozor na dřívější odjezdy mikrobusu ze zastávky Chrastava-Andělská Hora,“ upozorňuje cestující referent jízdního řádu a prodeje společnosti Die Länderbahn Uwe Miertschischk.

Od 17. do 21. ledna budou vlaky jezdící od 7:45 do 17:15 hodin mezi Hrádkem nad Nisou a Chrastavou také nahrazeny autobusy. „Náhradní autobusová doprava pro vlaky, které začnou v Hrádku n. N., jede zpravidla dřív ze stanice Hrádek n. N. Pro vlaky ve/ze směru Varnsdorf jede odpoledne přímý a zastávkový autobus s tím, že nemůžeme zachovat všechna spojení z Varnsdorfu do Chotyně a Bílého Kostela a zpět,“ vysvětlil Miertschischk. Poslední výluka se týká trasy mezi Žitavou a Hrádkem nad Nisou, kde budou jezdit náhradní autobusy od 17. do 21. ledna od 7:45 do 17:15 hodin.