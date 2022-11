Cestující si oddychnou. Do Frýdlantu začne jezdit posílený vlakový spoj

Od posledního říjnového dne bude posílena vlaková linka L61, která jezdí 6:59 hodin z Liberce do Frýdlantu a Nového Města pod Smrkem. Místo jednoho vozu budou nyní jezdit dva. Do Nového Města pod Smrkem bude dále pokračovat již jen samostatně přední vagón. Kraj tak reaguje na skutečnost, že ranním spojem jezdí desítky žáků do frýdlantských škol.

Nádraží ve Frýdlantě. | Foto: Deník / Kamil Košun