Nad provozem pokladny Českých drah visel Damoklův meč už v loňském roce, kdy dopravce rozhodl o jejím uzavření. Do hry tehdy vstoupil Liberecký kraj, který vyslyšel přání cestujících a objednal provoz pokladny i na další rok, a to v rámci smlouvy s Královéhradeckým krajem. Finanční podpora nyní končí. Pokladna se uzavře v prosinci, důvodem je zejména snaha kraje provozovat na regionálních linkách vždy jen jednu přepážku.

Kraj od začátku usiloval o předcházení provozu různých přepážek více dopravců. „Při nakládání s veřejnými prostředky musíme postupovat zodpovědně a vážit efektivnost a účelnost jejich vydávání. Proto na všech místech plánujeme pro regionální vlaky provozovat pouze jedinou pokladnu,“ osvětlil důvody hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Kraj navíc nijak nerozhoduje o pokladnách pro rychlíky, které jsou objednávané ministerstvem dopravy. V Turnově tak po změně zůstane pouze osobní pokladna společnosti Arriva vlaky.

Za celé 1. pololetí letošního roku bylo v Turnově prodáno celkem 72 756 jízdních dokladů. Z toho České dráhy prodaly 26 338 jízdenek, Arriva vlaky 46 418 kusů. „Prodloužené financování provozu pokladny Českých drah o jeden rok jsme učinili jako vstřícný krok proto, aby měli dlouholetí zaměstnanci této přepážky čas situaci lépe vyřešit. Nyní nastala situace, že dočasná podpora Libereckého kraje musí skončit,“ sdělil statutární náměstek pro resort dopravy Jan Sviták.

České dráhy pro stálé zaměstnance turnovské pokladny nalezly další uplatnění v jejich nejbližších trvale provozovaných přepážkách v Mnichově Hradišti a v Mladé Boleslavi.

Konec provozu pokladny nevítají její zaměstnankyně. Práce zde pro ně byla srdeční záležitostí a snažily pro Turnov a cestující udělat maximum. „Na stará kolena budu muset jezdit osobním autem do Boleslavi, navíc mám sníženou platovou třídu. Sice jsem mohla dostat odstupné, ale to vás do konce života nezajistí, a já chci pracovat,“ zdůraznila jedna z dlouhodobých zaměstnankyň Českých drah.

Jízdenky u průvodčího

Na zachování pokladny už před rokem vznikla i petice, kterou podepsal kolektiv pokladních železniční stanice Turnov. Svůj podpis na ni připojilo několik stovek lidí. „Prosíme tímto cestující občany Turnovska a širokého okolí o podporu, jelikož si Liberecký kraj nepřeje, aby v tomto kraji působily České dráhy, a všemožně podporuje soukromého dopravce Arrivu. Proto jsme byly nucené přistoupit k těmto krokům a obrátit se touto cestou na cestující veřejnost a občany, kteří věří v naší práci,“ stálo v petici.

Kraj se také snaží motivovat cestující, aby nakupovali jízdenky přímo ve vlaku u průvodčího, který je v tarifu IDOL bez přirážky. „Pasažéři tak ve stanici nemusí hledat pokladnu, mohou jít přímo do vlaku, posadit se na vybrané místo a po příchodu průvodčího požádat o svůj lístek,“ informoval mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.

Od ledna příštího roku dojde ke změnám cen v hromadné dopravě. Ta se dotkne jednorázových jízdenek, jejich cena se zvedne o 10 až 12 %. Naopak časové kupóny a síťové jízdenky zdražovat nebudou. „Chceme motivovat pravidelné cestující, aby v dnešní nejisté době dali přednost veřejné dopravě, pokud možno dlouhodobě,“ dodal Sviták.

Liberecký kraj ročně objednává zhruba 4,6 milionu kilometrů v železniční dopravě a 15 milionů kilometrů v linkové. Nadto přispívá na provoz tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou a na vybrané linky městské hromadné dopravy, které obsluhují přilehlé obce. Ročně tak kraj vynakládá na dopravní obslužnost zhruba miliardu korun. Výnosy včetně kompenzací jsou na úrovni zhruba 400 milionů.