„Nárůst je o více než 100 %. Standardně bývá v silnější dny, tedy v pondělí a ve středu, nabráno přibližně 200 žádostí, v současné chvíli se jedná o 500 žádostí denně, a to i v ostatní dny, tedy v úterý a čtvrtek. Jedná se o všechny typy žádostí o občanské průkazy i cestovní pasy, a to jak v běžných lhůtách do 30 dnů, tak evidujeme i zvýšený zájem o doklady ve zkrácené lhůtě, nejvíce pak do 5 pracovních dnů,“ uvedla Jana Kodymová, mluvčí Statutárního města Liberec.