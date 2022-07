Vyjet na Ještědský hřeben můžete sedačkovou lanovkou Skalka, která je v červenci a v srpnu v provozu každý den. Dospělí zaplatí za cestu na vrchol 190 korun, děti od 6 do 11 let zaplatí 130 korun a od 12 do 18 let vyjde jízdenka na 150 korun. Počítejte také se zálohou 50 korun na čipovou kartu, kterou pak můžete zase vrátit na horní stanici lanovky.