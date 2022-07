Výrobou navázali na 60. léta minulého století, šití spacáků na zakázku má totiž v městě pod Ještědem už téměř 50 let dlouhou tradici. Tvorbě spacích pytlů se věnovala také Jana Červenková. Poté, co se rozhodla svou činnost ukončit, odkoupila od ní její know-how právě Eva Hrstková. K speciálnímu střihu se postupně přidala i nanotechnologie.

Tandem Hrstková - Pařízek navázal spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, kde testují tkaniny a jejich strukturu. A dále se provádějí teplotní atestace v Textilním zkušebním ústavu Brno. Společnost zároveň získala exkluzivitu na látku s nanomembránou značky Nanomembrane pro segment všech péřových výrobků. „Naše membrána má parapropustnost 40 tisíc milimetrů a vodní sloupec 12 tisíc milimetrů. Deštník disponuje vodním sloupcem 3 až 5 tisíc milimetrů a stan 7 tisíc,“ přiblížil pro porovnání Pařízek. Zatímco parapropustnost zajišťuje prodyšnost, tak vodní sloupec značí odolnost vůči vodě.

Ryze české výrobky

Další důležitý faktor představuje stopa uhlíku, která stojí za odporem materiálu. „U nás to je C6, zatímco většina výrobců používá C0 nebo C3. Nejvyšší je C8, ten najdeme u raketových špiček či náběhů křídel letadel. Sloupečky uhlíku vytvoří kartáč, po kterém se voda sveze a nepronikne tak spacákem,“ vysvětlil zakladatel firmy OutdoorKWAK.

Od začátku se snaží o to, aby jejich spacáky byly ryze českým výrobkem. Tkaniny pochází ze Svitav, brzdičky z Jablonce nad Nisou a zipy z Děčína. A zatímco Evropská unie umožňuje výrobcům spacích pytlů přimíchávat k husímu peří kachní, OutdoorKWAK si zakládá na kvalitě a odebírá výhradně husí prachové peří od českého výrobce. „Ceny spacáků začínají na šesti tisících korunách, horní hranice se pohybuje kolem 17 tisíc korun. Lidé jsou ochotni připlatit si a investovat do kvality. Navíc nabízíme pětiletou záruku,“ sdělil Pařízek.

Jejich motto zní „Tvoříme sny“, které v sobě zahrnuje dva významy. Ten první odkazuje na samotné spaní ve spacáku, které doprovází snění. A zároveň si zájemce může dle vlastního přání vybrat střih, barvu, zip, množství peří a další. „Nedávno jsme pro jednu zákaznici, která je zvyklá spát ve stabilizované poloze se skrčeným kolenem, speciálně upravili spacák, aby se jí pohodlně spalo,“ upřesnil milovník outdooru s tím, že každý spacák má na sobě podpis konkrétní krejčové, která ho ušila.

Expedice na Pik Lenina

Aktuálně probíhá praktická zkouška testování spacího pytle Ropucha, který váží 1,6 kilogramu a je určený do teplot až minus 40 stupňů Celsia. Stal se součástí vybavení československé expedice, která se vydala zdolat druhý nejvyšší vrchol pohoří Pamíru. „Pik Lenina je jedna z pěti sedmitisícovek, které se nachází na území bývalého Sovětského svazu, na hranici mezi Kyrgyzstánem a Tádžikistánem,“ dodal zakladatel firmy.

Zatímco v předchozích letech se věnovali ladění a testování, v blízké budoucnosti by se rádi zaměřili na rozšíření týmu a expanzi do zahraničí. V plánu je Německo, Itálie a Francie a nakonec zámoří. „V mých očích se nám podařilo stvořit dokonalý výrobek, a to vnímám jako velký úspěch. Svědčí o tom spokojenost našich zákazníků. Rozhodně ale neplánujeme usnout na vavřínech,“ uzavřel Pařízek.