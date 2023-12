Tradice se musí dodržovat. Tímto rčením se řídí i v Českém Dubu, kde už dvacet let vzniká unikátní takzvaný Českodubský betlém. Za jeho tvorbou stojí autorská trojice ve složení Jiřího Havelky, Jindřicha Součka a Jany Nejedlové.

Regionální Českodubský betlém je letos poprvé vystaven v Blaschkově vile. | Video: Anna Glaserová

S myšlenkou na regionální a personifikovaný betlému přišel tehdejší ředitel Podještědského muzea Tomáš Edel. K vizuální podobě betlému ho inspirovala divadelní hra Nevěsta z Fílků. Ředitel v ní tehdy poprvé uviděl loutky z dílny řezbáře Jiřího Havelky, od kterého následně objednal tři loutky pro muzejní sbírku. „A právě ty, spolu se zhlédnutím inspirativní reportáže o jiném betlému vznikajícím kdesi v Čechách podle skutečných postav, daly základ zcela nové unikátní muzejní zakázce a oblíbené vánoční tradici. A to Českodubskému betlému, který žije i po smrti autora jeho myšlenky Tomáše Edela,“ řekla Deníku kurátorka místního muzea Anna Glaserová s tím, že letos mají návštěvníci možnost zhlédnout tradiční symbol Vánoc až do pátku 29. prosince, vždy od 10 do 16 hodin.

V roce 2004 vznikly první tři postavy betlému, a to Svatá rodina, kterou tvoří Josef, Marie a Ježíšek, ke kterému každoročně putuje více a více postav, jelikož každý další rok do betlému přibývá minimálně jedna nová postava. O rok později získala své ztvárnění regionální autorka spjatá s Podještědím Karolina Světlá a spolu s ní dva místní církevní představitelé, katolický farář Josef Matura a husitský farář Pavel Pechanec jakožto pastýř ovcí. V roce 2022 obklopovalo Ježíškovu kolébku již celkem 49 postav a 11 zvířat. Dřevěné postavy se vzorem v historických i současných českodubských osobnostech putují k jezulátku bosky na znamení myšlenky rovnosti všech lidí před Kristem.

Nadšení návštěvníků betlému časem vedlo k jejich zapojení do výběru nových postav, přičemž v roce 2013 vznikla první figura zvolená prostřednictvím veřejné ankety. V uvedeném roce byl do výběru poprvé aktivně zapojen také místní spolek. Jako první to byli českodubští skauti, v následujících letech podobným způsobem zvolili své betlémské představitele také místní hasiči, sokolové či rybáři. „Postavy do betlému přibývají většinou dvě ročně. Jedna na základě návštěvnické ankety, druhou vybírá muzeum podle historických okolností nebo z profesí, které k našemu životu, a tudíž i k betlému, patří,“ podotkla Glaserová.

Novými figurami v betlému v tomto roce je postava horačky, jejíž předlohou se stala Ivana Rozkovcová. „Je to významná členka folklorního souboru Horačky a autorka knihy Podještědský lidový oděv v proměnách času, která získala ocenění Kniha roku Libereckého kraje v kategorii Odborná a populárně naučná literatura. Druhou figurou je myslivec, který vznikal podle Josefa Cejnara,“ přiblížila nové postavy Glaserová.

Tři pilíře Českodubského betlému - První je myšlenka rovnosti všech před Kristem, kterou představují bosé nohy všech figurek.

- Druhým pilířem je doba, kdy může veřejnost betlém spatřit. Až do letošního roku to bylo vždy pouze ve dvou svátečních dnech v roce, a to 25. a 26. prosince. Edela, který toto pravidlo kdysi stanovil, k tomu vedla nejen klimatická nevlídnost prostoru johanitské komendy, ale také snaha o zachování svátečního ducha takové návštěvy.

- Třetím, náročně dodržitelným pilířem, je pak maximální snaha o to, aby se osoba vybraná jako předloha betlémské figury o svém výběru dopředu nedozvěděla. Do potřebných příprav jsou tak zapojeni pouze nejnutnější členové rodiny, zejména kvůli získání fotografické předlohy pro výrobu postavy.

Za 20 let existence betlému došlo i ke změně prostoru, v němž byl vystavován. Původně byl spjat výhradně s kaplí sv. Jana Křtitele. V roce 2020 se však kvůli epidemii koronaviru několik nejzásadnějších figurek přesunulo do oken českodubské knihovny a lidé tak o svou tradici nepřišli. O rok později se betlém mohl vrátit zpátky do komendy. Tentokrát však byl opět kvůli tehdejším covidovým opatřením přesunut o patro níže. Ve Velkém sále bylo snadnější udržovat rozestupy.

„Toto řešení se však velmi osvědčilo i pro výstavní účely, a tak se do Velkého sálu betlém vrátil i v roce následujícím. Další změna prostoru nastává letos, kdy je z důvodu technického stavu johanitské komendy před rekonstrukcí betlém poprvé vystavován v muzejní Blaschkově vile,“ dodala kurátorka.

Součástí instalace v nových prostorách je plachta s velkoformátovým potiskem ilustrace Podještědského panorama, kde jsou zachyceny dominanty Podještědí. Ilustrace vznikla přímo pro účely vystavení Betlému v muzejní Blaschkově vile.

Betlém doplňují i nejrůznější hvězdičky, které děti z Českodubska pro tuto akci vytvořily v rámci muzejní výzvy Vytvoř hvězdičku pro Ježíška.