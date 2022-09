Před čtyřmi lety se usadili v Českém Dubu, kde poprvé nabídli zákazníkům jak čerstvé, tak sušené maso podle vlastní receptury. „Rozšiřování vyplynulo přirozeně, úplně náš prvoplán to nebyl. V Dubu začaly být prostory malé a vyvstala potřeba přestěhovat se do většího,“ řekla Deníku provozovatelka a zakladatelka řeznictví Mass.na Eva Jiřičková.

Prostory v Ruprechticích se přímo nabízely, jelikož tu dříve řeznictví sídlilo. Prodejnu zrekonstruovali a věří, že právě tradice a vyhlášenost daného místa přiláká zákazníky. „Doufám, že si nás najdou místní i lidé z centra,“ podotkla Jiřičková. A její slova potvrdil i jeden ze zákazníků, který si odnášel vepřové sádlo. „Jsem rád, že tu znovu máme řeznictví. Bydlím kousek a byl jsem zvyklý chodit pro maso sem,“ podotkl.

V Mass.ně sází na kvalitu a lokálnost. Maso odebírají od místních farmářů a podporují i regionální producenty. Zájemci tak vedle masa mohou v obchůdku koupit pečivo, mléčné výrobky, pivo, Vratislavickou Kyselku či pesta. Nabízí také sušená masa, celý technologický postup si vypiplali sami. Marinády si vlastnoručně míchají z mnoha ingrediencí, mlsné jazýčky potěší tak například prase na citronech či zázvorová krůta. „Jídlo bylo odjakživa něco, co milujeme. Jídlo je požitek. A my jsme pochopili, že začíná výběrem těch správných surovin. Ať už je to maso, koření či další suroviny,“ zdůraznila zakladatelka řeznictví.

Na chodu firmy se podepsala i energetická krize, ale zatím ne tak razantně. Ceny energií mají totiž zafixované, přesto bude muset časem podle Jiřičkové dojít k zvýšení cen produktů. „Měli jsme plodné léto, objeli jsme celou řadu zajímavých akcí, kde jsem měli stánek. V nejbližší době nás čeká Den regionálních potravin Libereckého kraje a během podzimu se budeme soustředit především na naše tři prodejny,“ uzavřela Eva Jiřičková.