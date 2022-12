Obcházejí stavební zákon

Někteří majitelé černých staveb je využívají pro vlastní potřebu, jiní tyto stavby mají i pro výdělečnou činnost. "Rozmohl se nám tady totiž takový nešvar, a to jak nazvat stavbu, aby nebyla stavbou dle stavebního zákona, a tím obejít stavební zákon a územní plán. Tak třeba jurta. V přírodním parku máme už dvě, co víme. Obě dvě v katastrálním území Rašovka, jedna pro soukromé využití, druhá využívaná jako lesní školka," přibližuje Olyšarová.

Problémem nejsou jen samotné stavby, které jsou na území parku bez povolení, ale i to, co jejich užívání s sebou přináší. Například nově vytvořené cesty, parkovací plochy, kadibudky, vybudovanou fotovoltaiku. Stavbami se nyní zabývá liberecký stavební úřad. V blízkosti těchto staveb se přitom nachází biotop zvláště chráněného druhu vstavače mužského.

Úřady prý pracují pomalu

Další černé stavby se nachází například v katastru Hluboká u Liberce či třeba v katastru Proseče pod Ještědem. "Lidem ty stavby vadí, ale jako obec proti nepovoleným stavbám nezmůžeme nic. Problémem nejsou jen ty stavby, ale i to, že příslušný stavební úřad nekoná. Některá řízení o odstranění nepovolené stavby se vlečou roky, nejsou dodržovány lhůty," podivil se starosta Proseče pod Ještědem Tomáš Schwarz, který se snaží proti černým stavbám bojovat už několik let. Jemu i místním vadí, že černé stavby hyzdí krajinný ráz a navíc jejich uživatelé necitelně zasahují do okolní krajiny, ať už vytvářením umělých cest, přejížděním přes louky, bagrováním v místech, kde nemají a podobně.

Například na katastru Proseče několik let stojí stavba nazývaná skleník, kterou si její vlastník údajně postavil za účelem pěstování rostlin. Ovšem většinu covidové doby tam trávil čas s rodinou a přáteli a objekt běžně využíval a využívá k rekreaci. Navíc byl postaven bez příslušných povolení. Už nějaký čas se vede řízení o jeho odstranění, které má v režii stavební úřad v Českém Dubu. Deník tento úřad žádal opakovaně, několik týdnů, o vyjádření k černým stavbám, které spadají pod jeho pravomoc, avšak reakce se nedočkal.

Řeší to nadřízení, zatím marně

Konáním českodubského stavebního úřadu se zabývá i krajský úřad v Liberci. "V obvodu stavebního úřadu Český Dub jsme řešili několik sporných, potenciálně nepovolených staveb. Jedna byla opěrná zeď, kde se došlo k závěru, že splňuje podmínky stavebního zákona a nic nevyžaduje, u něčeho se vedou řízení o odstranění stavby a v jednom případě jsme v říjnu vydávali opatření proti nečinnosti a příkaz zahájit řízení o odstranění stavby „skleníku“," vyjmenoval vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu Zdeněk Hluštík.

Podle něj je tento stavební úřad problémový a svéhlavý. "V některých případech nedělá ani to, co mu řekneme, že má dělat, a zákon nepočítá s žádnými sankcemi v případě takovéhoto porušení, například nesplnění uloženého opatření proti nečinnosti. Řešil jsem to i osobně s paní tajemnicí, tak doufám, že to povede k nápravě," doplnil Hluštík.

Přírodní parky, jakým je i ten na Ještědu, se vyhlašují za účelem ochrany krajinného rázu. "Přírodní park je součástí Podještědí, kde se výrazněji uplatňovala svébytná česká kultura. To se projevilo především na stavbách. Významným a charakteristickým prvkem krajiny jsou lidové stavby a sídla, která jedinečným způsobem spoluutváří ráz dané krajiny a vytváří tak genius loci místa. Obávám se ale, že s přibývajícími podobnými „stavbami“ vezme duch místa brzy za své," dodala k problému Olyšarová.