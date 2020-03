Potemnělé ulice neosvětlují lampy, světlo z televizních obrazovek nahradil plápolající plamínek svíčky a jindy ozářené budovy si oblékly temný háv noci. Nejedná se o další krizi v podobě blackoutu neboli rozsáhlého výpadku elektřiny. Důvod je prostší a ekologičtější. Řada míst se totiž v sobotu na hodinu dobrovolně zahalí do tmy, aby poukázala na klimatické změny.

Klima už jsme změnili, teď se pojďme změnit my. Tak zní heslo letošního ročníku Hodiny Země, který proběhne dnes od 20.30 do 21.30. V Liberci v té době zhasne nasvícení budovy historické radnice a budovy bývalé galerie – Liebiegův palác. „Město tímto symbolickým gestem dává najevo, že věnuje pozornost ochraně životního prostředí a klimatu.

Do happeningu se mohou snadno zapojit i Liberečané. Stačí, když v sobotu ve zmíněný čas zhasnou doma světla. Vlna tmy postupně oběhne celou planetu – začne na Fidži a skončí o den později na ostrově Samoa,“ doplnila mluvčí města Jana Kodymová. symbolický signál vyšlou i Hlavice či Hrádek nad Nisou. „Myslíme si, že i každý malý střípek do ochrany životního prostředí, v tomto případě ochrany před světelným smogem, má smysl,“ řekl starosta Hrádku Josef Horinka.

V Jablonci zhasnou nasvětlení čtyř jabloneckých objektů, a to kostely sv. Anny a Dr. Farského, mšenská kaplička a Památník obětem I. světové války v Tyršově parku.

Do akce se opět zapojí i Nový Bor. „Symbolickým zhasnutím světel a veřejného osvětlení dáme najevo, že v našem městě věnujeme pozornost ochraně životního prostředí a klimatu,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí na novoborském městském úřadě Jitka Kopčáková. Účast města v kampani svým rozhodnutím podpořili radní. „Přidat se k nám může ale kdokoliv. Stačí, když doma v uvedený den a čas zhasne,“ vyzvala novoborskou veřejnost Jitka Kopčáková.

Pozadu nezůstane Česká Lípa, kde se z této kampaně stala tradice. „I v letošním roce ji chceme podpořit, nicméně pouze symbolicky. Vzhledem k tomu, že vypnout veřejné osvětlení vyžaduje ruční práci několika lidí v terénu, tak letos veřejné osvětlení jako celek vypínat nebudeme,“ dodala mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová. Do kampaně se zapojí i obec Svor.



Kvůli současné situaci je letos zaměřena kampaň na jednotlivce a bude probíhat především on-line. K lidem míří výzva, aby si stanovili konkrétní závazek pro snížení svého dopadu klima. Zatímco v jiných letech po celém světě zhasínaly obce, města a jejich dominanty, lidé vycházeli do ulic a pořádali společné akce, letos se Hodina Země bude konat jen z bezpečí domovů”, nastínil průběh kampaně organizátor Petr Ledvina.

Na webu kampaně je proto nabídka dobrovolných závazků, ze kterých si mohou vybrat, nebo si stanovit klimatický závazek vlastní. „Jeden den v týdnu budu vegan, aspoň polovinu ošacení koupím z druhé ruky, nepořídím si velkého psa, budu důsledně třídit odpad a omezím jízdy autem na polovinu,“ vyjmenovala své závazky Markéta Kubečková z Liberce.

Jana Šašková se pokusí omezit masovou stravu a vrhne se na třídění odpadu. „Každý z nás může a musí přispět k tomu, aby emise skleníkových plynů začaly rychle klesat, na polovinu do roku 2030. Závazky, které lidé přijmou v rámci Hodiny Země, tomu mohou napomoci,“ shrnula smysl kampaně ředitelka Ekologického institutu Yvonna Gaillyová.

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu. Od roku 2010 se koná i v České republice. Do loňské Hodiny Země 2019 se zapojilo rekordních 165 obcí.