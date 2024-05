Vznik Centra Vlasty Buriana v Liberci

Centrum Vlasty Buriana vyrostlo v roce 2015 v Široké ulici v Liberci a nese odkaz krále komiků, který se v městě pod Ještědem narodil. Jeho vznik iniciovala Společnost Vlasty Buriana, která dlouhodobě svými akcemi připomínala význam a odkaz tohoto výjimečného umělce. Jeho výstavba vyšla na 13 milionů korun, dotace EU činila necelých 12 milionů korun.

Návštěvníkům tam nabízeli ke zhlédnutí expozici fotografií, dokumentů, filmových plakátů, knih a kompletní filmografii ze života Vlasty Buriana. Pořádali i besedy o filmech a komentované prohlídky. Centrum fungovalo podobu pěti let, posléze do jeho činnosti zasáhla epidemie koronaviru a s ní spjatá bezpečnostní opatření. Po rozvolnění se provoz už nevrátil do běžných kolejí, centrum je aktuálně uzavřeno. Podle programové vedoucí Ivy Plechaté se mohou zájemci o prohlídku individuálně domluvit a prohlédnout si expozici věnovanou legendárnímu libereckému rodákovi.

Centrum bylo spojené se jménem bývalého radního Romana Šotoly. Po skončení politické kariéry měl Šotola problémy se zákonem, které souvisely s neplacením dluhů. Kritikům projektu vadil střet zájmů, neboť v době, kdy projekt město zařadilo do takzvaného Integrovaného plánu rozvoje města (IPRÚ), byl členem zastupitelstva. Navíc stojí na pozemku spekulanta s pozemky, navázaného podle serveru Náš Liberec na špičky ČSSD včetně bývalého šéfa krajské buňky a europoslance Roberta Duška.