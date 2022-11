Jedno z nich bude zaměřené zdravotnicko-sociálně a vyroste při Střední zdravotnické škole v Turnově. Ta získá přístavbu čtvrtého nadzemního podlaží na současnou budovu, doplní ji výstavba únikového schodiště a výtahu. Podle ředitelky turnovské zdravotnické školy nemají problém s nezájmem budoucích uchazečů o studium, právě naopak. „Kvůli nedostatku prostor musíme vypisovat přijímací řízení na obor ošetřovatel ob rok, což je matoucí pro rodiče i žáky. To se ale díky modernizaci změní,“ sdělila Lenka Nováková.

Dosavadní budova má de facto sedm místností a výuka tak probíhá i v nevyhovujících prostorách suterénu v domově mládeže. „Čeká nás náročný příští rok, kdy budeme učit a zároveň stavět. Ale to vše překonáme a přibude pět odborných tříd,“ dodala ředitelka.

Centrum odborného vzdělávání v Jablonci je hotové, prodražilo se

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky k okamžiku zahájení zadávacího řízení činí necelých 48 milionů korun bez DPH. Kraj s penězi na uhrazení této zakázky bude počítat v rozpočtu na příští rok. „Budeme usilovat o příspěvek z evropských zdrojů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu,“ informoval radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje a evropských projektů Jiří Ulvr.

Krok do 21. století

Druhé plánované centrum odborného vzdělávání se zrodí při Střední průmyslové škole technické v Jablonci nad Nisou a bude se věnovat strojírenství a robotice. „Dojde k modernizaci a rozšíření strojních, respektive laboratorních prvků a vybavení pro odbornou výuku tak, aby tato technologie odpovídala úrovni 21. století a standardu běžnému ve výrobních a dalších průmyslových provozech, kam absolventi jablonecké školy nastupují jako pracovníci,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Dan Ramzer. I v tomto případě bude kraj usilovat o dotace s tím, že cena zakázky se vyšplhala na téměř 24 milionů korun bez DPH.

FOTO: V Kamenickém Šenově oslaví zvelebení sklářské školy. Ohněm i křtem pece

Před třemi lety bylo otevřeno centrum odborného vzdělávání i při nejstarší sklářské v Evropě. Získala tak nově vybavení dílny a ateliéry. Prostory navíc umožnily organizování workshopů a setkání studentů, pedagogů školy a veřejnosti, čímž se popularizuje sklářské řemeslo a umění. „Je to skvělý počin, škola se stává lépe vybavena, získá nové prostory. Je to dobrá materiálová pomoc. Může to i pomoci většímu zájmu o studiu, ale velkou roli hraje hlavně pověst školy,“ podotkl ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově Pavel Kopřiva.

Kraj završil několikaletý projekt výstavby center odborného vzdělávání za více než 700 milionů korun na sklonku loňského roku. Posledním z osmi dokončených center je to, jež působí při Střední škole řemesel a služeb v jablonecké Podhorské ulici. „Těší mě, že dokončení jabloneckého centra řemesel zároveň znamenalo úspěšné završení modernizace všech osmi škol, které jsme se před několika lety rozhodli vybudovat. Nyní hledíme o výrazný kus dopředu a chystáme další projekty a investice,“ doplnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.