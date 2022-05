Markéta Khauerová se už vrátila do zaměstnání, teď je starostkou Hodkovic a v centru už nepůsobí, ale je s ním v úzkém kontaktu a podporuje jeho činnost. „Moje děti už jsou velké, ale Motýlek funguje a maminky, které ho převzaly, ho vylepšují a pořádají spoustu aktivit pro veřejnost. Jsem za to ráda,“ říká Khauerová. Motýlek skvěle šlape, aktivní maminky zdokonalují služby, vylepšují zázemí a centrum, které má velkou dětskou hernu, místnost pro tvoření i posezení a zázemí. Rodinné centrum je navíc populární nejenom v Hodkovicích.

„Fungujeme každý den od dvanácti hodin, otevřená je hernička. Maminky přijdou, s dětmi si hrají v herničce nebo různě tvoří, můžou si dát čaj nebo kávu. Není potřeba se objednávat předem, rádi vidíme každého,“ vysvětluje Václava Uhnavá, jedna z vedoucích centra.

Ve Vratislavicích dostanou děti třídu snů. Pod širým nebem a jako velký bunkr

Vymýšlí tu i programy pro děti, například každé v pondělí hrají dětem pohádkové divadlo. Středa je vyhrazena pohybové školičce, kde mámy s dětmi od jednoho do tří let cvičí pod vedením zkušené lektorky. A ve čtvrtek a v pátek je nejčastěji volná hernička a kdokoli si sem může přijít se svými děti pohrát a seznámit se třeba s někým novým z dalších příchozích. Odpoledne jsou vyhrazena hlavně sportovním aktivitám, třeba józe pro děti i dospělé, pilates, jednou měsíčně pořádají tematické kreativní dílničky.

Pomocné ruce

Funguje tady také program nazvaný Pomocné ruce, který připravili hlavně pro ženy, jež se mají vrátit po rodičovské dovolené do zaměstnání. „Pomáháme jim se začlenit, například napsat životopis, motivační dopis, najít ten správný inzerát, abychom se co nejsnadněji vrátily zpátky do pracovního života,“ popisuje Uhnavá.

Velký ohlas mezi ženami vyvolaly Dámské jízdy. Spočívají ve večerním programu s tematickým zaměřením, například na líčení nebo kosmetiku a maminky si pak ještě mohou posedět a popovídat si.

„O programy pro ženy je velký zájem. Teď jsme měli čarodějnickou dámskou jízdu s místní kartářkou Romanou Trojanovou a přišlo deset, možná patnáct zájemkyň. Přijíždí k nám i maminky z Turnova nebo Českodubska a okolí. Buď si to řeknou mezi sebou, anebo sledují naše webové stránky nebo instagram a tam je zaujme náš program,“ dodává Pavla Krausová, další z lektorek Rodinného centra Motýlek a maminka na rodičovské dovolené.