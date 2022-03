„Firma BAK patří mezi největší české stavební společnosti. Proto jsme rozhodli, že zakázku získá,“ poznamenal náměstek hejtmana Zbyněk Miklík. I tuto společnost komise důkladně prověřovala, neboť s ní měl dříve Liberecký kraj nepříjemnou zkušenost v případě stavby Centra odborného vyučování při Střední škole řemesel a služeb v Jablonci, kdy tam při rekonstrukci došlo v listopadu 2018 k havárii a část budovy se zřítila.

Bylo proto potřeba prověřit, zda nemá být stavební firma kvůli chybám z jablonecké stavby z řízení vyloučena pro nezpůsobilost, což umožňuje zákon. „K tomu je zapotřebí, aby se firma dopustila minimálně dvou a více různých chyb. Nebylo však možné přesně určit, zda se v případě havárie na Podhorské ulici jednalo o více závažných pochybení, jejichž výsledkem bylo zřícení stropu, nebo šlo pouze o jedno. Nejednotné jsou i znalecké posudky. Proto vyloučena nebyla,“ vysvětlil Zbyněk Miklík.

Stavba parkovacího domu odstartuje 1. etapu revitalizace dolního centra Liberce, na kterou má navázat stavba náplavky. „Kromě parkovacího domu zahrnuje stavba i napojení komunikací a vyřešení okolních ploch a jejich zazelenění. Počítá se se zachytáváním dešťové vody pro zalévání a se zelenou střechou,“ popsal Zbyněk Miklík.

Za nevhodnou považují stavbu parkovacího domu v centru opoziční politici i někteří Liberečané. „Myslíme si, že stavba je špatná pro centrum města. Čím víc je ve městě parkovacích míst, tím hůř, a to ze všech možných úhlů pohledu. I padesát parkovacích míst by bylo hodně a 240 je hrozné číslo. Lidé budou do města už pouze jezdit auty,“ odmítá stavbu Jaromír Baxa, bývalý krajský zastupitel a současný zastupitel města (Liberec otevřený lidem). Podle něj má z plánovaných parkovacích domů odůvodnění pouze ten, který by měl vyrůst u vlakového nádraží, kde mají lidé možnost přesednout na MHD a zbytečně tak nejezdit auty do samotného srdce Liberce. „Zvrátit se stavba už bohužel nedá, ale snad bude dům dostatečně flexibilní, aby se z něj do budoucna mohlo stát něco jiného,“ doufá Jaromír Baxa.

Za dlouhodobě nešťastné řešení považuje parkovací dům například i Liberečanka Hana Nezbedová. „Z krátkodobého hlediska to bude fajn, protože zaparkovat nyní v dolním centru je skutečně oříšek. Ale z perspektivy k městu a centru je to strašné. Už takhle je Liberec celý zasekaný auty. Když tam neparkují, jezdí centrem, třeba přes Šalďák nebo na Fügnerce a není tady téměř jediný kousek klidné části jen pro lidi, jako je tomu v jiných městech. Nový dům k parkování situaci rozhodně nevylepší,“ myslí si Hana Nezbedová.

Opačný názor má Jan Novotný, který jezdí do Liberce za prací. „Jezdím každý den, a protože nemám dobrý spoj a potřebuji se rychle přesouvat, jezdím autem. Parkování mi vždycky zabere hodně času, každé nové místo k parkování je dobré místo. Navíc si myslím, že tam, kde je dům plánovaný, to nic nenaruší. Ani teď to není žádné krásné místo,“ míní mladý řidič.

Revitalizace dolní části centra Liberce mezi krajským úřadem, domem kultury a Rybníčkem se plánuje asi pět let. Cílem je vylepšit okolí úřadu i přilehlá místa, která příliš reprezentativní nejsou. „Současná podoba je neudržitelná. Celý projekt vznikl z architektonické soutěže v roce 2017 a jeho cílem je zlepšit kvalitu veřejného prostoru v dolním centru Liberce,“ řekl hejtman Martin Půta.