Doposud tyto sociální služby v Libereckém kraji chyběly, to se změnilo poslední březnové pondělí, kdy došlo v Liberci k otevření prvního Centra duševního zdraví. Jeho provoz zajišťuje nezisková organizace Fokus Liberec, která se více než třicet let zaměřuje na podporu lidí s duševním onemocněním.

„Centrum je primárně určeno lidem s vážným duševním onemocněním, kteří potřebují podporu ve více oblastech. Pokud někdo potřebuje jenom psychologickou pomoc nebo jenom psychiatrickou ambulanci, tak to není úplně pro nás. Zaměřujeme se na lidi, kteří v důsledku onemocnění a dlouhodobé hospitalizace přišli o práci, mají problémy ve vztazích, hledají bydlení a současně potřebují podporu při udržení zdravotního stavu. To je naše cílová skupina,“ řekla Deníku ředitelka organizace Jana Horáková.

Podle ní narostl počet úzkostných stavů, tedy obsedantně kompulzivní poruchy, a přibývá depresivních onemocnění. Fokus poskytuje služby dospělým lidem s duševním onemocněním zejména z okruhu psychóz, poruch nálad, případně s poruchou osobnosti nebo úzkostnou poruchou, kteří se léčí déle než dva roky a potřebují podporu ve více oblastech. Služba je určena i lidem, u kterých hrozí rozvoj duševního onemocnění a u nichž je třeba rychle začít léčbu. Klienti k nim buď přichází přímo z psychiatrických nemocnic, nebo se na ně obrátí například rodina, že má člena, který se nechce léčit a není motivovaný.

„Služba centra je poskytována prostřednictvím multidisciplinárního týmu odborníků: psychiatrem, psychiatrickými a všeobecnými sestrami, psychologem, sociálními pracovníky a peer konzultanty. Má charakter dlouhodobé péče nebo včasné intervence u dosud nediagnostikovaných nebo aktuálně neléčených onemocnění. Všichni členové týmu pracují ambulantně i v terénu, tedy v přirozeném prostředí člověka s duševním onemocněním.

Klient může využít i denní skupinové nebo individuální programy. Zájemce o službu CDZ kontaktujeme do 48 hodin,“ zdůraznila Horáková s tím, že přichází stále více mladší lidi s duálními diagnózami. U nich se k závislosti na drogách či alkoholu přidalo duševní onemocnění. „Tihle lidé mají větší povědomí o destigmatizaci nemoci, ale u starších to není. Vnímají to stále jako stigma a chtějí zůstat v anonymitě,“ osvětlila.

Náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa by uvítal rozšiřování Centra duševního zdraví do dalších okresů. „Samotnou myšlenku vzniku takového zařízení, personální a koordinační podporu dal odbor sociálních věcí prostřednictvím individuálních projektů. Odbor zdravotnictví přispěl na prvních šest měsíců fungování služby tak, aby po tomto období byla již plně schopna čerpat finance ze zdravotních pojišťoven,“ doplnil člen rady kraje pro resort zdravotnictví Vladimír Richter.

Vznik Centra duševního zdraví je výsledkem společného úsilí organizace, sociálního odboru a zdravotního odboru Libereckého kraje. Organizace Fokus Liberec se ujala samotného poskytování služby, zajištění odborníků dle platného standardu Ministerstva zdravotnictví. Sociální odbor zajistil koordinační pomoc prostřednictvím individuálního projektu „Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji“, díky kterému mohla být zřízena pozice koordinátora péče o duševní zdraví v Libereckém kraji. Ten se tak mohl plně věnovat této problematice.

Dále zajistil také pomoc v oblasti personálního rozvoje služeb, a to díky projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“, kdy je možné do března roku 2026 podpořit růst úvazků ve službách tak, aby ze zapojených služeb mohla v budoucnu vznikat další centra duševního zdraví. „Odbor zdravotnictví pak vyčlenil finanční prostředky a přispěl částkou tři miliony korun. Fokus peníze využije na financování provozních a mzdových nákladů v prvních měsících fungování služby,“ dodal mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje Filip Trdla.

