Paní Marie prodělala rakovinu prsu a se stejným onemocněním se potýkala i její dcera. Po doporučení psycholožky navštívila neziskovou organizaci Amelie a boj nad zákeřnou nemocí vyhrála. Společně s dcerou se navíc stala pravidelným účastníkem akcí pořádaných centrem, jelikož jí podobné aktivity nabíjejí energií a mají pozitivní dopad na její fyzické i psychické zdraví.

To je jeden z mnoha příběhů lidí, kterým Centrum Amelie v Liberci pomohlo v jejich boji s rakovinou. Kromě poskytování psychosociální pomoci pro onkologicky nemocné a jejich blízké stojí organizace i za Tulipánovým měsícem. Jeho devátý ročník opět nabízí celou řadu akcí na podporu všem, kterým do života vstoupila rakovina. A právě tulipán symbolizuje kromě jara i naději do budoucna a změnu. „Snažíme se ukázat, že rakovina není jen smrt a utrpení, ale že se dá žít i kvalitní život s touto nemocí. A že ji lze i porazit,“ upřesnila koordinátorka libereckého centra a sociální pracovnice Petra Kuntošová.

Letošní ročník ovlivnila pandemie koronaviru a s ní spjatá mimořádní opatření. Řada akcí se přesunula do on-line světa, ale některé tradice se podařilo udržet. Příkladem mohou být stovky obrázků, které nakreslily děti ze školek a škol v Libereckém kraji a jimiž poslaly vzkaz naděje onkologicky nemocným. „Dětské výtvory zdobí Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice v Liberci, onkologické oddělení jablonecké nemocnice, Mamocentrum Liberec a zájemci mohou zhlédnout i jejich výstavu v obchodním centru Forum,“ dodala Kuntošová.

Zájemci se mohou těšit na on-line přednášky o psychické první pomoci, spánku či tréninku paměti. Centrum Amelie v rámci Tulipánového měsíce ukáže své zázemí a v úterý 25. března proběhne charitativní jógové cvičení on-line v Siddha joga studiu v Liberci. „Koho by projekt na podporu nemocných a zajištění služeb pro ně oslovil, může si sobě nebo svým blízkým udělat v březnu radost a zakoupit si on-line benefiční tulipány na Florea.cz. Celý zisk z prodeje půjde na podporu Amelii,“ podotkla koordinátorka.

Potěšit pacienty, kteří bojují s vážnou nemocí a musí se vyrovnat s omezeními v nynější situaci, mohou lidé i prostřednictvím vyrobeného či koupeného přáníčka. Stačí jej poslat do některého z Center Amelie a jejich pracovníci a dobrovolníci se postarají o doručení do nemocnic na onkologická lůžka.

Všechny akce jsou zdarma a chtějí poukázat na potřebu podpory v nemoci, na psychosociální potřeby, které bývají opomíjeny, ale i na prostou možnost pomoci někomu, kdo je v těžké životní situaci kvůli nemoci své nebo svého blízkého. „Chceme nemocným nabídnout přímou podporu nejen od nás, kteří se tím celoročně zabýváme, ale i od lidí mimo. Záleží nám na tom, aby lidé v nemoci nezůstávali sami, a díky veřejnosti se to každoročně daří. A je třeba říci, že se zapojují dobrovolníci, školy, zdravotníci i jednotlivci a neformální skupiny,“ zmínila ředitelka Amelie Michaela Čadková Svejkovská.

Z bezpečnostních důvodů nemohl proběhnout charitativní prodej tulipánů. Ty odkoupilo Forum Liberec jako vyjádření podpory a dobrovolníci je v pondělí rozdávali návštěvnicím obchodního centra při příležitosti Mezinárodního dne žen. „Kromě tulipánu dáváme i informativní leták a upozorňujeme na výstavu dětských obrázků. Dámy jsou často příjemně potěšeny a vykouzlí jim to úsměv na tváři,“ podotkl Michael Polívka, který se zapojil do obdarovávání.

Cenná pomoc

Rakovinu prsu prodělala i Eva Průšová. O Tulipánovém měsíci se poprvé dozvěděla až letos. „Každá taková záslužná činnost je úžasná. Díky patří všem, kteří se tomu věnují. Je důležité, když se může člověk, který se potýká s tímto onemocněním, někam obrátit o pomoc či získat i jen informace, kterých není nikdy dost,“ zdůraznila žena z Frýdlantu.

Rok s covidem-19 má za sebou i Komplexní onkologické centrum v Krajské nemocnici v Liberci, kde nepřerušili péči a snaží se pacientům věnovat stejně jako před vypuknutím pandemie. Přijímají je do péče, nejsou žádné odklady. „Pacienti přicházejí k léčbě, ať už systémové, chemoterapií, hormony, biologickou léčbou anebo k ozařování v obdobném režimu, jako tomu bylo doposud,“ nastínil situaci přednosta onkologického centra Jiří Bartoš.

Amelie jede dál

Nezisková organizace Amelie vznikla v roce 2006 a první ročník Tulipánového měsíce proběhl o sedm let později.

V roce 2015 bylo otevřeno Centrum Amelie Liberec. Nabízí pomoc každému, koho zaskočila onkologická nemoc, osobně nebo v blízkém okolí. Zájemci mají možnost využít bezplatné péče odborníků i laiků s podobnými zkušenostmi v překonávání vážné nemoci.

Ve své činnosti pokračuje i nyní. Na webové stránce Život jde dál připravilo náhradu za zrušené přednášky a akce. Lektorky natočily videa a zvukové nahrávky, kterými chtějí podpořit psychickou a fyzickou kondici nejen v období koronaviru.