„V porovnání se skokovým růstem nákladů na ostatní životní potřeby i s nárůstem ceny vody u jiných vodáren, jde na Frýdlantsku jen o mírné zdražení vody. Je to dáno především tím, že nám cena za energie vzrostla výrazně už loni, a to o 138 % a promítla se už do letošních cen za vodu. Další zdražování energií se díky tomu do ceny vody pro příští rok nepromítá tak dramaticky. Navíc se nám daří šetřit díky opatřením na síti a pro příští rok jsme připravili i úspornější investiční plán,“ řekl ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olyšar.