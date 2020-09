I letos se uskuteční Celosvětový úklidový den. Město Liberec se jako Zdravé město rozhodlo do této akce opět připojit.

Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Ilustrační foto. | Foto: spolek Kruštík

Celosvětový úklidový den, do kterého se zapojí miliony lidí po celém světě, se bude konat v sobotu 19. září. Tato akce má jediný cíl, postavit se problematice s odpady tím, že se dobrovolníci pokusí vyčistit co největší prostor ve svém okolí. Půjde hlavně o ulice, parky, pláže, lesy a řeky. Nadšenci věří, že se jim podaří zlikvidovat co nejvíce černých skládek.