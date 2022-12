Elektronická aukce začne 20. prosince v 10 hodin a potrvá do 21. prosince do 10 hodin. Před začátkem aukce, tedy do 19. prosince do půlnoci, musí zájemci složit kauci ve výši 6 800 000 korun. Termíny prohlídek budovy pro zájemce jsou naplánovány ve dnech 6. prosince v 10 hodin a 13. prosince ve 14 hodin.

O Skloexport projevil zájem jeden uchazeč, nakonec ale nepřihodil

Poprvé nabízel stát v dražbě Skloexport v polovině listopadu. Tehdy projevil zájem jeden uchazeč, který složil kauci, poté ale v průběhu aukce už nepřihodil a dům se tak neprodal.