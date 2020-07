Po válce byl areál znárodněn a vznikla tam Severografia, kde našla práci spousta Liberečanů. Od 90. let ale areál stojí bez využití a chátrá. To by se teď mohlo změnit. Spolek Multiversum si bývalé tiskárny pronajal od současného vlastníka společnosti MO-VE-RE a chystá se jim vdechnout nový život.

„Revitalizujeme areál bývalých tiskáren na jedinečné místo veřejného dění v Libereckém kraji. Připravujeme sdílený prostor pro koncerty, divadla, ateliéry a rezidence v jedinečném konceptu, který, jak doufáme, jednou provždy změní Liberec,“ vysvětlil Zdeněk Kindl ze spolku Multiversum.

Podle něj má uzavřený komplex několika budov v centru obrovský potenciál. „Podařilo se nám s majitelem uzavřít smlouvu o výpůjčce. Od podzimu uklízíme a přemýšlíme, co všechno by tady mohlo fungovat. Jsou to úžasné budovy. Třeba tady by mohly být nádherné a prostorné ateliéry,“ řekl Kindl a ukázal na dvě nárožní budovy ve stylu art-deco.

Ty pochází z let 1925 až 1928 a jsou výraznými dominantami celého areálu. „Jejich železobetonové skelety s cihlovými výplněmi dokládají význam největšího německého tiskařského závodu v Čechách v období mezi světovými válkami. Estetika těchto rozlehlých prostorů zalitých dostatkem přirozeného světla je dodnes velmi působivá,“ napsala o budovách Alena Řičánková, která se o areál zajímá.

Zároveň jako pracovnice Národního památkového úřadu konzultovala s majitelem možnosti budoucího využití tiskáren. „Uvažovalo se o výstavbě bytů. Strávili jsme na tom hodně času, ale nakonec ten projekt nějak usnul,“ řekla Řičánková.

Jelikož stojí areál opuštěný a nevyužitý od 90. let, podepsala se na jeho stavu dlouhodobá neúdržba. Dřevomorka napadla dřevěné části a voda a vlhko zapracovaly na několika budovách. „Postupně opravujeme a zabezpečujeme, co je potřeba, ale i kdyby nás bylo desetkrát tolik, máme pořád co dělat,“ řekl Kindl a dodal, že už teď chtějí poskytnout lidem za minimum nákladů prostor pro jejich hudební, výtvarnou nebo jinou kreativní činnost.

Jedním z residentů tiskárny je i architekt Tobiáš Hrabec. Prostor pro něj představuje šanci začít. „Ne všechno se dá dělat od kuchyňského stolu a třeba pro mě a kolegu jsou tiskárny místo, kde můžeme začít formulovat svoje architektonický názory. Navíc zázemí v areálu, kde je historie všudypřítomná, je lepší než kancelář se systémovým kobercem a sádrokartonovým podhledem.

A to, že vedle sebe sídlí lidi věnující se hudbě, keramice, sklu, architektuře nebo umění, znamená synergii,“ vysvětlil Hrabec. „Pro město je dobrý tenhle dům oživit. Jednak jde o hodnotnou architekturu, ale také je to už relativně velký kus města na důležitém místě. A prázdné domy jsou pro město něco jako rány, které je potřeba zahojit,“ dodal Tobiáš Hrabec ze studia HOWGH! První pozvánkou k návštěvě pro veřejnost byla páteční zahajovací party. Spolek Multiversum ji organizoval společně s Rádiem 1, které začalo v Liberci vysílat na FM vlnách.

Podívat se na „kus liberecké historie trouchnící a rozpadající se v samotném centru města“ přišly asi dvě stovky návštěvníků. „Za mě byla akce skvělá a vůbec celý projekt se mi moc líbí. Mít ve městě místo, kde můžete tvořit s podobně nastavenými lidmi, vzájemně se inspirovat a doplňovat, je geniální. I když se to na první pohled návštěvníkům možná nezdá, rezidenti v prostoru odvedli neuvěřitelný kus práce a stále jsou plní nadšení a odhodlání. Moc se těším na to, jak se bude prostor dále vyvíjet,“ řekla Deníku Marta Švajdová. Další příležitost podívat se dovnitř areálu budou mít zájemci během léta.