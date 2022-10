V nové služebně nyní pracuje 12 policistů. Po vyřízení potřebných formalit se má přidat stejný počet příslušníků Bundespolizei. Ideální by samozřejmě bylo, aby na česko-polské hranici byli i polští policisté. Ti sice vloni projevili zájem, k dohodě ale zatím nedošlo. Do budovy se ale vejde až čtyřicítka lidí, a tak by se i pro ně místo našlo. Policisté z hrádecké služebny budou mít starost oblast od Krompachu po Smědavu, čili nejen Hrádecko, ale i Frýdlantský výběžek.