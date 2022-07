Už dva roky hledá nové bydlení Michaela Kolníková z Liberce. Marně. Nejdřív se zajímala o zajímavé pronájmy, nakonec se rozhodla pořídit si vlastní. Ale stále se jí nedaří objevit to, co chce. Najít dneska v Liberci vyhovující bydlení není snadné. O slušné pronájmy je mezi uchazeči bitva. Na vlastnictví bytu ne každý dosáhne, avšak tady je alespoň nabídka stále slušná.

„Dokola se opakují stejné scénáře. Když už něco zamluvím, že se mi to líbí, vyfoukne mi to před nosem zájemce, který složí peníze v hotovosti. A druhý scénář je, že byt vypadá hezky na fotkách a realita je pak úplně jiná,“ popisuje Kolníková.

Romantika pod vyhlídkou: Liberečané mohou vyrazit do letního kina na Výšinu

Za tu dobu, co nové bydlení hledá, si také všímá rapidního nárůstu cen. „Třeba před dvěma lety stál pěkný byt 2+1 na Králově háji 1,9 milionu korun, nyní je tam v nabídce skoro stejný byt za 3,9 milionu, a to je před rekonstrukcí. Ceny za byty za tu dobu narostly dvakrát tolik, což je strašné,“ míní mladá žena.

Průměrná cena 3 miliony

Její zkušenost potvrzuje i makléř Michal Hribik z Explicit reality. „Průměrná cena bytu 2+1 se v Libereckém kraji pohybuje okolo 3 milionů korun. Velkou roli zde hraje lokalita, kde se byt prodává, jak je starý a v jakém je stavu. V neposlední řadě rozhodují o ceně náklady na chod bytu,“ vysvětluje realitní makléř.

Pro příklad se nejlevnější byt 2+1 prodává na Českolipsku za 1,39 milionu korun a nejdražší v Liberci za 5 milionů. Průměrná cena pronájmů se pro panelákový byt 2+1 o velikosti 60 metrů čtverečních pohybuje okolo 11 tisíc korun. O konkrétní ceně však znovu rozhoduje lokalita, kde se byt nachází a v jakém stavu je.

Zdroj: Deník

„V dnešní době vysokých cen energií také o ceně pronájmu rozhodne výše záloh na provoz bytu. V oficiální nabídce je v Libereckém kraji 235 bytů k pronájmu, což je v Česku na pomyslném žebříčku šestá nejlepší pozice při přepočtu na počet obyvatel,“ přibližuje Hribik a doplňuje, že při tak velké nabídce lze najít v inzerci byty velké i malé, levné i drahé. Situace je podle makléře velmi podobná v nabídce bytů na prodej, avšak tato nabídka dva a půl násobně převyšuje nabídku pronájmů.

Rozhodující je lokalita

Že je rozhodující lokalita potvrzuje i zkušenost Vítka Charouska, který před nedávnem nabízel k pronájmu velmi pěkný byt velikosti 4 + 1 ve vilové čtvrti poblíž Lidových sadů v Liberci. Samotné nájemné bylo 22 tisíc korun, což je na zdejší poměry v té vyšší cenové relaci. „Do tří dnů se ozvali zájemci a do týdne byl byt pronajatý. Nebyla o něj velká rvačka, ale zajímavé bylo, že volalo docela hodně lidí, jestli ho nechci spíš prodat. Myslím, že lákavá pro ně byla hlavně lokalita Lidových sadů,“ popisuje Charousek.

Odstavné parkoviště v Liberci chybí, v Turnově je nové. Po vzoru evropských měst

Podle realitního makléře Hribika je v současnosti situace na trhu s nemovitostmi velmi proměnlivá. „Oproti minulému roku se velmi ochladila poptávka po koupi nemovitostí a zvedl se zájem o pronájmy. To však neznamená, že by se poptávka po koupi bytů snížila zatím natolik, že by docházelo k propadu cen,“ vysvětluje.

V některých případech může nastat situace, že bude prodávající nucen cenu snížit, ale v naprosté většině případů to bude u bytů, kde byla cena velmi nadhodnocená. „V minulosti totiž hlad po nemovitostech díky levným hypotékám způsobil, že i nadhodnocené nemovitosti se bez problému prodaly. A to už dnes neplatí,“ dodává Hribik.