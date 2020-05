Město Liberec se dostalo do sporu s bytovými družstvy a společností Interma Byty, která město zažalovala za nedodržení smluvních závazků. Hlavním důvodem je vlastnictví několika stovek bytů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Bělka Petr

Spor o vlastnictví bytů mezi Libercem a společností Interma BYTY se rozhořel už loni. Tehdy firma vyzvala město, aby začalo jednat o bezplatném převodu svého 51 % podílu ve vlastnictví 256 bytů v ulici U Sila, a to právě na Intermu. Podle smlouvy z konce 90. let, kterou Liberec s firmou uzavřel o společném financování výstavby bytů, měl totiž po uplynutí 20 let vlastnický podíl přejít bezúplatně na Intermu.