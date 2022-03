„Stručně, jde o to, že zastavitelné pozemky tam, kde to je možné, zkusíme přetavit v nové byty, které budou nadále městské,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Spolupráce s developerem by spočívala v tom, že město nabídne své pozemky pro zástavbu jako protihodnoty za developerův záměr zástavby městských pozemků. Pro město je navíc výhodné, že mimo bytů následně dostane i vyrovnávací platbu vyplývající ze Zásad pro investory. „To znamená, že město dostane zpátky plnění podle hrubé podlahové plochy. A ještě, v rámci plánovací smlouvy, nabyde také zkapacitněné komunikace, včetně těch, které dnes městu nepatří, ale jsou už vybudované,“ popisuje náměstek.

Město Liberec chce k tomuto účelu využít lokalitu ulice Tálínská, kde má pozemky nevyužité, bez vhodného městského přístupu a také skoro nevyužitelné. Podle ověřovacího konceptu architektonické kanceláře DOMYJINAK, který si nechal Liberec zpracovat, může na městských a okolních soukromých pozemcích vyrůst až 90 bytů.

Po nich je v Liberci hlad. „Byt, jaký bych si představovala, hledám už tři čtvrtě roku. Stále nemůžu nic najít. Přitom mi nejde o to ho koupit, protože na to nemám finance, ale pronajmout dlouhodobě. Není to snadné. Buď za to chtějí přemrštěné nájemné, anebo nesplňuje mé požadavky, když už je něco dostupnějšího. Každou další nabídku jen vítám,“ popsala svou zkušenost Liberečanka Hanka Linková.

Město vlastní celou řadu bytů, ale ty jsou většinou určené různých skupinám osob. Například vlastní 212 sociálních bytů, které jsou pro lidi v nouzi. Dále má 168 startovacích bytů určených mladým rodinám či svobodným lidem, 94 bytů pro příjmově vymezené osoby, což jsou lidé, kteří se ocitli v krizové situaci, například ze zdravotních důvodů nebo jsou znevýhodněni nízkými příjmy.

Dalších 234 bytů je s tzv. věcně usměrňovaným nájemným a jsou určené pro lidi se ztíženým přístupem k běžnému bydlení, následují byty zvláštního určení, což zahrnuje bezbariérové byty a byty v domech s pečovatelskou službou a pak tzv. vstupní byty určené organizacím, které pracují třeba s hendikepovanými, těch je pětadvacet apod. V poslední době sice město svůj fond rozšířilo, ale vesměs jde právě opět o byty pro sociálně slabší skupiny.

„Poptávka po městských bytech jednoznačně převyšuje nabídku. Neuvolňují se příliš často a pokud ano, vždy je nabídka zveřejněna na úřední desce,“ říká Jan Král z tiskového oddělení libereckého magistrátu.Byty v Tálínské by mohly bytový fond města posílit.

„Jednou by v okolí Tálínské ulice mohlo bydlet až 300 lidí v nových bytech a několik bytů bude mít i město Liberec bez nějakých svazujících podmínek. Zároveň k tomu bude mít město i přístupové cesty a bude to standardní, hezká část města. Těším se na to, ale zároveň vím, že k cíli vede ještě dlouhá cesta. Vybraný developer bude muset projít předlouhou cestou všech nezbytných povolení, procesem výstavby a kolaudací. Teprve na konci po kolaudaci dá developer městu byty a město převede pozemky. To je příběh na přibližně 5 až 6 let,“ uzavírá náměstek Jiří Šolc.

Výstavba v Libereckém kraji v uplynulém roce rostla. Podle České statistického úřadu (ČSÚ) v Liberci se počet zahájených výstaveb bytů zvýšil o 25,6 %, počet dokončených bytů se rozrostl o 12,3 %. „V roce 2021 bylo v Libereckém kraji dokončeno celkem 885 bytů, tj. meziročně o 97 bytů více. Pouze ve 4. čtvrtletí loňského roku bylo zkolaudováno 309 bytů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo ke zvýšení o 32 bytů,“ uvedla ve zprávě Dagmar Dvořáková z oddělení informačních služeb ČSÚ v Liberci. Většina nových bytů jsou byty v nových rodinných domech. Tvoří přes 70 % výstavby v Libereckém kraji v uplynulém roce.