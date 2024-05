Aktuálně se provádí kompletace, kolaudaci plánují během letních prázdnin. Bytové domy jsou primárně určeny pro rodiny s dětmi, vyrostly na bývalém brownfieldu. Projekt staví společně Coop Development, Ungelt Partners, Stavební bytové družstvo Sever a Stavební bytové družstvo Praha a jeho cílem je propojit minulost a přítomnost. Svým názvem odkazuje na osobnost hraběte Franze Clam-Gallase a patronkou projektu se stala jeho pravnučka Agathe Maria Széchényi. Ta před rokem a půl ťukala na základní kámen projektu. „Když jsem byla požádána, zdali bych převzala patronát, nemohla jsem učinit nijak jinak než svou účast přislíbit,“ okomentovala tehdy celý akt.

Družstevní byty jsou prodané z 80 procent. Vybírat je možné už i z druhé etapy, kterou investoři dokončí do konce příštího roku. „Pracujeme už na dokončovacích pracích především vevnitř. Málokdy se to podaří, ale díky vstřícnosti dodavatelů i práci nás všech mohou rodiny do Vánoc skutečně bydlet ve svém. Zbývá nám posledních pár volných bytů,“ informovala Anna Ježková za Coop Development. „My jsme to zrychlili. Stavbu jsme připravovali v době, kdy vypukla válka na Ukrajině a byla energetická krize. Obávali jsme se, jaký bude stav stavebního průmyslu,“ dodala.

Druhá etapa už je zahájena, dokončení výstavby se předpokládá na konci roku 2025 a předávání bytů na jaře 2026. A třetí etapa by měla být hotova do konce téhož roku.

