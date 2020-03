BusLine zajišťoval pro liberecký dopravní podnik od roku 2009 asi třetinu autobusové dopravy v Liberci a sto procent v Jablonci nad Nisou. Po podniku teď zpětně požaduje úhradu přiměřeného zisku za rok 2016, jde zhruba o 30 milionů korun. „Aktuálně běží spor o to, jestli částky, které BusLine účtoval dopravnímu podniku, jsou skutečně přiměřené, nebo nepřiměřené,“ uvedl primátorův náměstek Jiří Šolc.

Spor se neodehrává u soudu, ale v takzvaném rozhodčím řízení. Kdy bude znám výsledek, se zatím nedá předjímat. Rozhodnutí ale bude zcela klíčové. Pokud podniku nařídí celou, případně část částky zaplatit, dá se očekávat, že bude BusLine stejnou částku požadovat i za léta následující, tedy 2017 a 2018.

Dopravní podnik zatím BusLinu poslal přes 28 milionů korun za rok 2015. „Schválilo to tehdy představenstvo většinou jednoho hlasu, na nátlak pana Šulce (tehdejší předseda představenstva, dnes obviněný v kauze dopravního podniku – pozn. red.),“ připomněl opoziční zastupitel Josef Šedlbauer.

Částky za předchozí roky jsou podle něj už promlčené. „Vzhledem k tomu, jaké jsou obecně platné právní předpisy, se nepředpokládá, že by do roku 2014 takové riziko hrozilo,“ řekl Šedlbauer, který se dění v podniku léta věnuje.

Podle náměstka Šolce ale i taková možnost existuje. Město se proto obrátilo na Evropskou komisi. „Je to podnět k přezkoumání přiměřeného zisku ve vztahu k veřejné podpoře. Evropská komise by měla říct, zda je to v souladu s evropským právem,“ vysvětlil Šolc. Žádost šla do Bruselu v prosinci, odpověď na ni zatím město nemá.

Zastupitelé na konci února prodloužili promlčecí dobu smlouvy, kterou má město s dopravním podnikem uzavřenou. Podle Šolce šlo o formální krok, který město muselo učinit, aby se vyhnulo paradoxní žalobě od dopravního podniku.

Krok ovšem kritizoval opoziční zastupitel Jaromír Baxa. „My tím jednoznačně říkáme, že ten přiměřený zisk zaplatíme my. Mám za to, že si tím uzavíráme cesty k jiným, byť třeba méně ortodoxním řešením situace,“ myslí si Baxa. Konkrétnější být nechtěl.

Vzhledem k tomu, že spor stále běží, sdílnější ohledně své taktiky není ani vedení města. Jedno je však jisté, pokud by podnik musel desítky milionů zaplatit, mělo by to zásadní dopad na městskou kasu. „Znamenalo by to samozřejmě velkou finanční zátěž, proto děláme všechno pro to, aby se ta hrozba odvrátila,“ sdělil Šolc.

Pokud by se odvrátit nepodařila, mělo by město podle Šedlbauera škodu vymáhat po konkrétních lidech z vedení podniku, kteří smlouvu s BusLinem a její dodatky schvalovali. Zda by to vedení města učinilo, náměstek Šolc uvést nechtěl. „To vám neumím zodpovědět. Muselo by se to podrobit právní analýze, jestli to lze, nebo nelze,“ dodal.