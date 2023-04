Primátorům a starostům dotčených měst se nelíbí, že byli postaveni před hotovou věc. „O rušení poboček jsme se dozvídali z médií, mohli jsme se jen dohadovat. Až v pátek ráno nám přišel seznam rušených poboček a průvodní dopis z ministerstva vnitra. Celé to bylo velmi špatně nastavené,“ poznamenala starostka České Lípy Jitka Volfová.

Také hejtman Martin Půta obdržel seznam rušených poboček České pošty přes datovou schránku. „Liberecký kraj není zřizovatelem České pošty, změny by měla komunikovat tato společnost, případně ministerstvo vnitra,“ dodal k tomu Půta.

V krajském městě mají lidé k dispozici 12 poboček České pošty, z nichž šest by mělo zaniknout. Tato zpráva nemile překvapila i libereckého primátora Jaroslava Zámečníka. „Absurdní to je na příkladu Vratislavic nad Nisou, které mají téměř devět tisíc obyvatel. Je nepřijatelné, aby takové množství lidí nebylo obslouženo a muselo jezdit do centra. Pro město to je další dopravní zatížení a pro občany to bude nepohodlné,“ zdůraznil Zámečník, který hlavní problém vidí i v tom, že Česká pošta nevysvětlila, jakým způsobem vybrala zrovna těchto šest poboček, proč jsou tyto pobočky na odpis. „Takové vysvětlení Česká pošta nedala a rád bych slyšel, jak to hodlají řešit,“ upozornil.

Starosta Vratislavic nad Nisou Lukáš Pohanka si nedokáže představit, že by senioři, kteří nejvíce využívají služeb vratislavické pobočky, museli dojíždět do Liberce a trávit půl dne na cestách. „Kdyby někdo strávil jeden den na poště ve Vratislavicích, tak by takové rozhodnutí neudělal. Budu se snažit to rozhodnutí předložením argumentů zvrátit,“ řekl Deníku Pohanka s tím, že rozhodnutí přišlo od úřednického stolu. „To se v dnešní době dít nemá,“ podotkl.

V České Lípě mají zmizet tři pobočky státního podniku. Jedná se o pošty v Okružní ulici na sídlišti Sever, v České ulici a v Dobranově. „Zvláště pobočka v ulici Česká je vytížená, v podstatě jde o pobočku pro celou jižní část města s přilehlými vesnicemi. Rušení této pobočky je až neuvěřitelné,“ popsala starostka Jitka Volfová.

Město se chce zrušení minimálně téhle pobočky bránit. „Oslovíme naše poslance, chceme skrz ně jednat s ministerstvem. Ve třicetitisícovém městě nám zbydou tři pobočky, tedy polovina. Podle mne to je málo.“

Podle pana Jaroslava, který pravidelně využívá poštu na českolipském sídlišti Sever, bude rušení pobočky problematické především pro starší obyvatele. „Kousek odtud je domov pro seniory. Ti se budou jen těžko dostávat do centra. Pošta je tu zkrátka potřeba,“ řekl Deníku. Pobočky v Okružní ulici a na náměstí T. G. Masaryka dělí více než kilometr.

Podle českolipské starostky navíc vzniká další přidružený problém, který se týká dopravy. „Snažíme se částečně z centra vymístit dopravu a takto tam nahrneme další auta. A to se netýká jen centra města, třeba na sídlišti Špičák, kde pobočka zůstává, je už nyní problém zaparkovat,“ upozornila Volfová.

Do tří kilometrů

Každá obec s počtem obyvatel nad 2500 nově nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale do tří. Daleko to budou mít na poštu obyvatelé části Jablonce nad Nisou Kokonín. Lidé si myslí, že dál než tři kilometry. „Nevím, jak tu vzdálenost měřili. Z kokonínské pošty je to na další nejbližší poštu tři a půl kilometru. A to neberu v úvahu vzdálenost z Dolního Kokonína,“ poznamenala například Helena Volfová.

„Před lety nám zrušili poštu na Vrkoslavicích, teď i tu naši. Nejbližší poštu tak budeme mít v centru města. Pokud budu na poštu potřebovat, tak abych si přivstal, protože budu muset přestupovat z autobusu na autobus,“ popsal 73letý Miloslav z Kokonína.

Z rušení pobočky ve zdejší ulici Rychnovská není nadšený ani předseda místního osadního výboru Kokonín Michal Jakoubě. „Starší lidé jsou zvyklí vyřizovat si své věci na poště, tohle pro ně bude drsné. Bohužel jako řadoví občané s tím nic neuděláme,“ popsal s tím, že sám kvůli pracovní době služby kokonínské pošty nevyužíval. „Pro mě osobně tedy smysl neměla.“

Rušení se dotkne i jedné pobočky v Horní Rokytnici. „Už nějakou dobu má pošta v Horní Rokytnici výrazně omezené hodiny provozu. Jsme rádi, že nám tady zůstane alespoň jedna pobočka, jsme malé město,“ vysvětlil starosta města Rokytnice Petr Matyáš.

Zrušena má být i pobočka České pošty v ulici Nádražní v Turnově. „V následujících dnech by měla přijít další informace ze strany České pošty k důvodům a kritériím, dle kterých bylo ke zrušení přistoupeno, podle toho budeme reagovat. Lidé chtějí důvody znát a ptají se nás, ne pošty,“ sdělil starosta Turnova Tomáš Hocke. Podle jeho slov byla pobočka ke zrušení možná vytíženější než ta v centru města.

I v Turnově jsou lidé z rozhodnutí státního podniku rozčarovaní. „Doufám, že pokud bude v Turnově jen jedna pobočka, bude mít rozumně otevřeno a bude fungovat na maximální výkon, jinak hrozí, že si na vyzvednutí dopisu budeme muset brát dovolenou,“ okomentovala uzavření pobočky U Nádraží Lenka Nováková.

Konkrétní pobočky byly podle České pošty vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD.

S tím mnozí uživatelé služeb nesouhlasí. „Zajímavé je, že ve Vysoké v Jabloneckých Pasekách jsou fronty na denním pořádku, je bezbariérová a v dostupnosti MHD. Paseky jsou rozlehlé, takže počet lidí na tuhle malou poštu je opravdu dostatek,“ přiblížila jedna z diskutujících na Facebooku Jabloneckého deníku.

RUŠENÉ POBOČKY ČESKÉ POŠTY V LIBERECKÉM KRAJI



Česká Lípa – 3 (Dobranov, Okružní, Česká)

Jablonec nad Nisou – 2 (Rychnovská, Vysoká)

Liberec – 6 (Rynoltická, Česká, Vojanova, Olbrachtova, 28. října, Poštovní - Vratislavice nad Nisou)

Rokytnice nad Jizerou – 1 (Horní Rokytnice)

Turnov – 1 (U Nádraží)