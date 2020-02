„Pravda je, že o 4. únoru se jako o datu maminčiných narozenin zmiňuje i její dcera Dorka. Takže den byl zřejmě správný, ale u roku si tak úplně jisti nejsme,“ uvedla Markéta Ježková, autorka amatérského životopisného filmu o Boženě Němcové, v němž si mimochodem svou poslední roli v životě zahrál i herec Vojtěch Ron. Představitel pana mlynáře z filmové Babičky.

Markéta Ježková se do filmu pustila na základě znalosti korespondence Němcové. Tvrdí, že rok narození neodpovídá skutečnosti už z toho důvodu, že v době, kdy jí mělo být pouhých 13 let, se měla kamarádit s dospělými dívkami, což nebylo tak úplně běžné.

Během svého krátkého života zemřít by tak měla v pouhých 41 letech vytvořila Božena Němcová dílo, které je dodnes pilířem klasické české literatury, vychovala čtyři děti, prožila několik vztahů a vystřídala řadu míst, která se jí mohla stát ale nestala domovem.

Jako velmi mladá byla provdána za Josefa Němce, o 15 let staršího komisaře finanční stráže. S ním se stěhovala na různá místa, kam byl právě přeložen. Jedním z míst byl v roce 1850 i Liberec. Němcovi tu žili dokonce na dvou adresách, jedna z nich by měla být na pozdější husitské faře v Liberci, v ulici, která nese jméno slavné české spisovatelky. Vyplývá to z její korespondence. Byt měl být v domě v blízkosti zámeckého parku s výhledem „na celé město, Ještěd a krásné to pohoří.“

Ačkoli se to roky traduje a v klasicistním domě U Dvou sfing dokonce v minulosti bývala pamětní síň Boženy Němcové, může jít o pouhou domněnku. „Ten popis tomu odpovídá, mohlo jít ale i o některý dům v sousedství na severní straně náměstí,“ upozornil Jiří Chocholoušek z katedry českého jazyka a literatury Technické univerzity v Liberci. Jisté podle něj je, že Němcovi žili v Liberci jen asi rok. „Božena Němcová se pokoušela dostat i tady do českého prostředí v okolí Českého Dubu, ale příliš se jí to nedařilo. Zřejmě kvůli profesi svého manžela. Ale říká se, že právě v Liberci psala Divou Báru,“ doplnil pedagog.

Výstavka i mince

Výročí Němcové si v úterý v Liberci připomněli nejen v Knihkupectví a antikvariátu Fryč, kde stylově slavili narozeniny slavné spisovatelky (jak je vidět na snímku), ale například i v krajské knihovně malou výstavkou publikací věnovaných Boženě Němcové. „Zájem o ni je stále. A nejen proto, že je součástí povinné četby. Lidé se zajímají především o její korespondenci,“ uvedla pracovnice krajské knihovny.

Stopu Boženy Němcové v Liberci připomíná rovněž kovová busta, dnes ovšem ukrytá v depozitu liberecké radnice. Výročí narození Boženy Němcové, ať už domnělé či skutečné, připomněla i Česká národní banka, která v Jablonecké mincovně razila pamětní stříbrnou dvousetkorunu.