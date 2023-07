/FOTO, VIDEO/ Česká spisovatelka z obrozenecké éry Božena Němcová zavítala na začátku tohoto týdne do krajského města.

Božena Němcová v libereckém knihkupectví. | Video: Jiří Louda

Lidé se s ní mohli setkat v libereckém Knihkupectví a antikvariátu Fryč, kde ji bravurně ztvárnila Markéta Ježková. Oblékla dobové šaty a učesala se podle tehdejší módy. „Jen ten korzet jsem vynechala, je na něj moc teplo,“ svěřila se s úsměvem knihkupkyně.

Jí samotné tato spisovatelská osobnost učarovala. Poté, co přelouskala veškerou dostupnou literaturu od biografií až po korespondenci, se rozhodla, že o této významné osobnosti české literatury natočí film. „Kdybych věděla, jak to bude obtížné a co to všechno obnáší, nevím, zda bych do toho šla znovu,“ dodala se smíchem Ježková. Sama ztvárnila i hlavní roli a slavila úspěch. Životopisný dvouhodinový film se dostal do škol i jako výukový materiál.

FOTO: Nechci promarnit žádnou příležitost, říká liberecká knihkupkyně

Kostým bude navlékat každé pondělí do konce prázdnin. V libereckém knihkupectví pracuje od 90. let minulého století a nedá na práci dopustit. „Osobně se zaměřuji na historii, ať už romány či biografie. Navíc jsem taková pohádková babička. Mám ráda děti, dokážu pochopit jejich duši a myslím si, že jim dokážu doporučit jen to nejlepší,“ podotkla renesanční žena, která se věnuje také historickému tanci a hudbě.

Spolu s manželem, kterým byl o patnáct let starší komisař finanční stráže Josef Němec, se často stěhovala na různá místa. Podle toho, kam byl přeložen. Jedním z míst byl v roce 1850 i Liberec. Němcovi tu žili dokonce na dvou adresách, jedna z nich by měla být na pozdější husitské faře v Liberci, v ulici, která nese jméno slavné české spisovatelky. Vyplývá to z její korespondence. Byt měl být v domě v blízkosti zámeckého parku s výhledem „na celé město, Ještěd a krásné to pohoří.“