Na záhonech můžete obdivovat stovky květů růží, uvnitř zase třeba kvetoucí kaktusy nebo orchideje. Za pozornost rozhodně stojí expozice leknínů, a to nejen uvnitř skleníku tropických leknínů, ale i venku.

V letní expozici leknínů z tropů můžete obdivovat známé, největší na světě viktorie královskou a viktorii Cruzovu z Ameriky a euryalé vzdornou z tropické Asie. Viktorie královská má již listy přes metr velké a nyní rychle sílí a zvětšuje se každým dnem. Její květ má pak 25 až 30 centimetrů v průměru a ploché listy, které připomínají veliké podnosy, unesou i patnáctikilové dítě. Euryalé vzdorná je již dospělá a kvete.

Největší vzácnost je však nenápadná, a proto na ni upozorňuje speciální tabulka s výkladem. Je to nejmenší leknín světa, a to leknín lázeňský, který již v přírodě, a to v tropické Africe, byl lidskou činností vyhuben. Je udržován jen v botanických zahradách. Jeho listy jsou velké nanejvýše jen jako padesátikorunová mince a květy jsou přiměřeně malé.