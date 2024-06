Botanická zahrada v Liberci připravila nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele na léto komentované prohlídky. Konají se v průběhu celé sezóny na nejrůznější témata a botanická zahrada jimi oslaví také Mezinárodní den tropů v sobotu 29. června, kdy si zájemci budou moct poslechnout zajímavé povídání, zakoupit si kaktusy domů a doplnit tak svoje sbírky nebo si prohlédnout cenné sběratelské kousky a načerpat během oslav rady od zkušených pěstitelů.

Komentované prohlídky Botanické zahrady Liberec. | Foto: Se svolením Botanické zahrady v Liberci.

Liberecká botanická zahrada je často vyhledávaným cílem nejen turistů, ale i místních. Expozice, které se s jednotlivými ročními obdobími mění, přináší návštěvníkům podívanou neustále. Největší show je však v zahradě vidět od jara do podzimu. Právě proto v tomto období zahrada zavádí pravidelné komentované prohlídky.

Botanickou zahradu si projdete s odborníkem

„Příležitost zažít botanickou zahradu s odborným komentářem si jistě nenechá ujít řada návštěvníků. Je to úplně jiný zážitek, a navíc se přímo na místě můžete zeptat na konkrétní věci. Věřím, že prohlídky lidé uvítají,“ uvedla náměstkyně pro cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Komentovanými prohlídkami zahrada oslaví také Mezinárodní den tropů v sobotu 29. června. V tento den jsou pro návštěvníky přichystané prohlídky s nejzajímavějšími tématy, která zahrada skrývá. Lidé, kteří se zajímají například o masožravé rostliny, mohou navštívit komentovanou prohlídku na toto téma s ředitelem zahrady Václavem Lenkem.

Komentované prohlídky Botanické zahrady Liberec.Zdroj: Se svolením Botanické zahrady v Liberci.

Prohlídky o rostlinách z Austrálie a jejich příběhy

V nabídce jsou i další zajímavá témata, například Rostliny Austrálie, Zabijáci naší botanické zahrady, Příběhy rostlin nebo Kaktusy a vše s nimi spojené. S programem v botanické zahradě nezapomínají ani na děti, pro které je přichystána odpolední Jedlá procházka botanickou zahradou. Oslavy Mezinárodního dne tropů uzavře obsáhlá komentovaná prohlídka, která se věnuje pouze tropickým pavilonům. I na tento den je nutné rezervovat účast na webu zahrady.

Během oslav bude navíc možnost zakoupení kaktusů a sukulentů, které návštěvníkům nabídne rodinná firma Duben-kaktus.cz. Ta od 27. června do 7. července v liberecké botanické zahradě vystaví své nejcennější kousky. Sběratelé zde mohou rozšířit své sbírky o zajímavé exempláře z řad Ariocarpusů, Tephrocactusů, křížence Astrophyt a mnoha dalších. Začínající pěstitelé mohou nasbírat cenné rady od zkušených profesionálů, kteří se pěstování a křížení kaktusů věnují už desítky let. Výstava je přístupná během otevírací doby zahrady, od 8 do 18 hodin.

