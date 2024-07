"My nejsme úplně rádi, že vykvetla, protože ta rostlina je moc pěkná. Teďka se s ní budeme muset rozloučit," dodala.

V pavilonu F kvete skoro čtyři metry vysoká agáve guadalajarana, což je rostlina z Mexika. "Je to jedna z těch menších agáve. Ty větší mívají stvol až do šesti metrů, takže to pak je ještě větší paráda. Ale my jsme rádi i za tuto," uvedla Pytlounová.

V českých podmínkách vypěstovat tento druh agáve není podle ní jednoduché. Není mrazuvzdorná a musí se tak pěstovat uvnitř. "Málokdo z těch, kdo by ji chtěl pěstovat, tak ji dokáže dovést až do toho květu," uvedla vedoucí zahradnice. U takto velkých agáve je podle ní obvyklé, že vykvetou až po 30, 40 či 50 letech pěstování.

Květy agáve guadalajarana nejsou nijak barevně výrazné, to je ale podle zahradnice pro tyto sukulenty obvyklé. "Skoro všechny agáve, co kvetou, tak jsou žluté, bíložluté nebo bílé," řekla Pytlounová. Návštěvníci zahrady mohou vidět kvést tuto agáve minimálně ještě asi dva týdny.

"Pak celá rostlina odumře a spadne, když ji neuřízneme dřív. My ji tady necháme do doby, než ten stvol trošku zhnědne a uschne. Až pak ji zlikvidujeme. Takže si myslím, že v září tady nebude," dodala vedoucí zahradnice.

Pro libereckou zahradu jde o jediný exemplář. Ve volné přírodě tuto agáve opylují netopýři, kteří ale v pavilonu nejsou. Zahradnicí se pokusí "přírodu oklamat" a agáve uměle opylovat za pomocí štaflí a koštěte. Kolik semen se z agáve podaří získat, pokud budou úspěšní, podle Pytlounové nevědí.

"Záleží na tom, kolik se nám toho podaří opylovat. Jestliže by se nám povedlo opylovat to celé, tak bychom mohli z toho získat 200 semen, ale většinou se nepovede opylovat všechno, protože tam ani nedosáhneme," uvedla.

Agáve pocházejí z Ameriky, je jich asi 250 až 300 druhů, z toho 136 z Mexika. "Z agáve se dělá sisal (textilní vlákno), tequila, mezcal (alkoholické nápoje) i agávový sirup, který nahrazuje sladidlo," dodala Pytlounová. V liberecké zahradě roste kolem 40 druhů agáve.