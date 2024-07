Ve svahu mezi lesy kousek od Tatobit na Semilsku pěstuje rodina v čele s Jiřím Mařanem borůvkové keříky, které se už teď obsypávají lahodnými fialovými plody. S pomocí brigádníků je sklízí průběžně, každý keřík ručně otrhají s časovými rozestupy zhruba třikrát, jak na něm plody postupně zrají. Existují i možnosti mechanického sběru, tomu se tady ale brání, kvalita borůvek je pak nižší a takto sklizené borůvky se hodí spíš do džemů a na další zpracování.

Zhruba jednou za čtyřicet minut z farmy odvážejí košíky borůvek do veliké chladící místnosti, kde čekají na zákazníky. “Říká se, že by se borůvky po utržení měly dostat do chladu nejpozději do hodiny. My ale jezdíme většinou častěji, zvlášť ve velkých parnech,” vysvětlil farmář Jiří Mařan. Zákazníkům pak takové plody vydrží v lednici klidně i několik týdnů, na rozdíl třeba od lesních borůvek, které se kazí během několika dní.

Na trzích jejich borůvky nenajdete, ohrozilo by to kvalitu

Právě kvůli čerstvosti a kvalitě neprodávají borůvky z Borůvkové farmy Tatobity nikde jinde než ve vlastní podnikové prodejně. “Prodávat borůvky na trhu nedává smysl, rychle tam v horku ztrácejí svoji čerstvost. Vozit s sebou nějaký chlaďák by bylo zase zbytečně komplikované,” vysvětlil Mařan. Zákazníci toužící po sladkých bobulích si k nim cestu nacházejí, někteří přijíždějí i z velké dálky. “Byli tu i lidé třeba z Plzně,” vzpomněl si farmář s tím, že si zákazníci berou klidně i několik desítek kilo. Cena se pohybuje kolem 190 korun za kilo, což odpovídá asi 1,6 litrů. Borůvky mají spoustu příznivých vlivů na zdraví, mezi často zmiňované patří třeba zlepšení stavu cukrovkářů.

Ještě nedávno snědl člověk ve Spojených státech průměrně 2 kila borůvek ročně, v Evropě to nebylo ani čtvrt kila. “Postupně se to číslo zvedá, ale ke dvěma kilům máme pořád daleko. Přitom borůvky mají prokazatelně spoustu benefitů pro naše zdraví,” popsal Mařan.

Jiří Mařan původně pracoval jako učitel matematiky a fyziky, několik předchozích generací jeho rodiny ale pod Kozákovem už farmařilo. Někdy kolem roku 2008 je s manželkou napadlo, že by se mohli pustit do pěstování borůvek. V té době byli v Česku mezi prvními, i když v okolních zemích byli už stovky hektarů takových farem. V Americe borůvky podobným způsobem pěstují už víc než sto let. Právě v zámoří se rodina z Tatobit také inspirovala, studovala univerzitní materiály v angličtině. “Výhodou je, že ve Státech se s tím nedělají žádné tajnosti, vlastně dostanete kompletní návod, kterým se stačí řídit a zvládli jsme to,” vysvětlil Mařan.

Prvních tisíc sazenic borůvek zkoušeli manželé pěstovat na zahradě, lidé se ale ptali čím dál častěji po možnosti si plody koupit. Do toho otevřeli v roce 2010 zahradnictví a poohlíželi se po pozemku na pěstování borůvek ve větším, chvíli to trvalo, ale v roce 2014 se podařilo získat vhodné místo. Borůvky jsou poměrně náročné na podmínky, vyžadují kyselou půdu a dostatek sluníčka i vody. “Na našem novém pozemku byly staré ovocné stromy, museli jsme ho vyčistit a připravit pro borůvky,” popsal farmář. Z finančních důvodů koupili menší sazenice, takže trvalo ještě dalších pět let, než začali sklízet první větší úspěchy svojí práce. Ale vyplatilo se, dneska za sezónu sklidí několik tun ovoce.