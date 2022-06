Nejrychlejší z nich zvládli urazit trasu z Proseče nad Nisou na Trojzemí do Hrádku nad Nisou za 6 hodin a 34 minut, některým to zabralo přes jedenáct hodin.

Nejlépe si v závodě vedla posádka ostřílených borců Petr Jonáš a Jan Pavliš z Liberce. Ti jsou také držiteli traťového rekordu z roku 2013, kdy urazili závod za neuvěřitelných 4.31:58 hodin. V poli drsňáků se mezi převážnou většinou mužů vydaly na trať i tři odvážné ženy a všechny dorazily se svými parťáky zdárně do cíle.

Prohlédněte si Liberec z ptačí perspektivy. Otevřela vyhlídka mrakodrapu

Nisamarathon je speciální kání určené pro širokou veřejnost, pro trénované sportovce i amatéry. Všichni se musí vypořádat s nástrahami cestou v korytě řeky Nisy, která protéká městy i přírodou. Zdaleka se jenom nejede na lodi, mnohde musí jít závodníci po svých nebo šplhat po jezech či různých překážkách, které se do Nisy dostaly. Přelézají kameny i větve a často musí také řešit, jak přes překážku dostat i svoji loď.

„Je to fakt drsný závod. Neskutečně jsme si to užili, ale celé tělo doslova na hadry, v cíli mě bolely snad i uši. Ale dojeli jsme první mezi nováčky. Hlavně jde ale o to si závod užít a ideálně vůbec dokončit. A smekám jak před těmi rychlejšími, tak i před těmi za námi, protože ti museli makat v korytu o to déle. Velké díky pak mají za skvělou organizaci pořadatelé,“ okomentoval svůj první start Lukáš Hájek, který vyjel na trať s bratrancem Jakubem Hájkem. Celkově obsadili 6. místo.