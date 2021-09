Výroba hodin, na simulátoru prožití narození dítěte z pohledu porodníka či zjištění, za jak dlouhou se vymění buňky těla. To a mnohem více nabídla v pátek 24. září liberecká Noc vědců, kterou pořádaly Technická univerzita v Liberci a iQLAndia.

Noc vědců proběhla i na Technické univerzitě v Liberci. | Foto: TUL

Letošním tématem byl čas a obě instituce zvědavým návštěvníkům nabídly desítky stanovišť. Zájemci si mohli také vyzkoušet on-line hru, ve které lze simulovat frontu. Možná se ptáte, kdo by to dělal. Když ale v aplikaci zahýbáte s několika parametry a zjistíte, že fronta se náhle dala plynule do pohybu, nebo se naopak zadrhla úplně, chytne vás to. Přinejmenším si uvědomíte, kolik času ve frontách trávíme a jak by to šlo změnit.