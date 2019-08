Budova Koruny byla původně tvořena ze tří částí, ze kterých dnes už zbyla jen jedna. Budova stojí u hlavní silnice v srdci Bílého Potoka mezi poštou a obecním úřadem a každý, kdo obcí projíždí například cestou na Smědavu, dezolátní dům zpozoruje.

Minulé vedení obce získalo na zateplení Koruny dotaci, vedení nové ale nebylo s projektem spokojeno a obnovu objektu chtělo začít připravovat komplexněji. „Hlavně tak, abychom do toho vtáhli veřejnost. Udělali jsme schůzku s občany, představili jsme jim stávající stav,“ popsal starosta Pavel Šercl. Na základě připomínek lidí si pak obec nechala zpracovat návrh možné obnovy od architekta Vladimíra Baldy.

Ten ve svém návrhu počítá s tím, že by v přízemí Koruny vzniklo informační centrum, knihovna a provozovna (například kadeřnictví), v prvním patře by se pak nacházel velký sál pro pořádání společenských akcí. V podkroví by své zázemí našly různé místní spolky. Architekt navrhl také přístavbu ke stávající budově, v té by se nacházely schody, výtah či toalety. „Kdyby se toto mělo umístit do stávající stavby, zmenšil by se její prostor,“ vysvětlil architekt.

„Kromě rekonstrukce budovy pro mne bylo důležité i navrhnout vybudování nového veřejného prostoru,“ dodal Balda. Nic takového jako náves totiž dnes obec nemá, architekt proto navrhl veřejné prostranství na stejném místě, kde dřív stály zbývající části Koruny. Tento prostor by byl fyzicky oddělený od silnice a vznikl by zde znovu altánek, který tu kdysi stával.

Kde parkovat, ptali se lidé

Svůj návrh včetně vizualizací architekt představil v úterý večer místním. Těm se vesměs líbil, upozorňovali ale například na malou možnost parkování. „Když se tu bude pořádat sláva a přijede padesát aut, kam je dáte?“ ptal se jeden z občanů.

Polemika se vedla také nad technickou stránkou projektu, především nad přístavbou. Tu architekt navrhl prosklenou, někteří proto upozorňovali na vysokou cenu a složitější údržbu. Konkrétní parametry stavby by ale řešila až projektová dokumentace.

Starosta Šercl ovšem na úterním setkání poněkud překvapivě uvedl, že se dost možná s obnovou Koruny zatím nezačne. Jako důvod uvedl, že se detailněji seznámil se stavem dalšího obecního majetku, například školy. Projekt na obnovu Koruny se přitom odhaduje na zhruba 30 milionů korun, což by i při využití dotace pro obec znamenalo velkou finanční zátěž.

„Budeme teď zvažovat, jakým způsobem se k tomu postavíme a jakou prioritu tomu přisoudíme. Chceme udělat ještě další schůzku, rozhodnout se budeme muset v horizontu roku,“ dodal starosta.