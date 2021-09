Letos vstoupí Big’O’Band do neprobádaných vod. V rámci Big Band Jamu 2021, který proběhne v sobotu 11. září od 20 hodin, uvede autorské písně.

Big'O'Band | Foto: Radek TEOPE Drbohlav

Kapelník Marek Ottl vybral z řad kapely členy, kteří mají velkou zkušenost s autorskou tvorbou. Vojtěch Šilhán, Matěj Myslivec, Veronika Sabová a Denis Beganovic napsali pro liberecký band celkem šest písniček, které Ottl dopsal do charakteristických aranží naší kapely. „Změníme tím historii kapely a doufáme, že nás to posune dopředu. Jsou to velké pecky a těšíme se na jejich první představení našim fanouškům,“ netajil nadšení Marek Ottl.