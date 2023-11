/FOTO, VIDEO/ Další skvost vznikl v Křišťálovém údolí, které se navíc opět otevře zvídavým návštěvníkům poslední listopadový víkend.

Křížová cesta smíření v Dětřichově dostala požehnání. | Video: Filip Trdla

Křížová cesta smíření při kostele sv. Anny v Dětřichově u Frýdlantu se dočkala unikátní obnovy, s nápadem na ni přišel Okrašlovací spolek Dětřichov spolu s německými rodáky. Projekt zaštítila dotace Česko-německého fondu budoucnosti, značná část financí putovala z obecního rozpočtu. Na původních podstavcích, kde byla v minulém století malovaná křížová cesta, se tak objevily skleněné plastiky. Ty vznikly ve sklárně Spider Glass v Heřmanicích u Frýdlantu. Jednotlivé skleněné obrazy, které vznikaly metodou tzv. fusingu neboli lehaného skla, jsou široké zhruba čtyřicet centimetrů a na výšku měří přibližně šedesát centimetrů. „Těch čtrnáct zastavení včetně návrhu a vzorkování jsme připravovali více než tři měsíce. Já jsem chtěl, aby se ta křížová cesta odlišovala od těch běžných, chtěl jsem se vyhnout barokním motivům,“ řekl sklář Josef Novotný s tím, že celý biblický příběh pojal moderně a při jeho ztvárnění využil jasnější barvy. „Skleněné desky jsme pak montovali do stávajících výklenků pískovcových sloupů,“ dodal. Teď už se jen těším na reakce návštěvníků.“

Křížovou cestu už mohou obdivovat kolemjdoucí, v sobotu 18. listopadu se dočkala žehnání. „Doufáme, že nám křížová cesta přinese zvýšení turistického ruchu, lidé budou mít možnost nahlédnout do zahrady,“ podotkla starostka Dětřichova Martina Kohoutová. Obec do budoucna plánuje proměnit kostelní zahradu v odpočinkový park určený veřejnosti.

Sklářskému umění bude zasvěcen i nadcházející víkend, kdy Vánoce začnou v Křišťálovém údolí. Zájemci se mohou těšit na zážitky a vánoční dárky z otevřených skláren, šperkařských a bižuterních dílen, muzeí i uměleckých škol. Součástí akce je soutěž pro návštěvníky, na které čekají ceny, které vznikly právě v Křišťálovém údolí. Do programu se zapojilo například Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde se budou moci lidé seznámit s anglosaským zvykem hledání vánoční okurky. „Tyto netradiční ozdoby jsme poschovávali po celém muzeu a návštěvníci mají za úkol je všechny najít. Po zdárně splněném úkolu obdrží milý dárek, který jim zkrátí dlouhé čekání na Vánoce,“ popsala program muzejní pedagožka Dana Křivánková s tím, že nebude chybět ani tvůrčí dílna.

Své zastoupení budou mít i vánoční ozdoby, které vyrábí rodinná Glassor Decorations. V libereckém obchodě Decor by Glassor si připravili dílnu pro děti a ukázku foukání skleněných ozdob. Zájemci si budou moci nakoupit vánoční ozdoby. Mezi letošní novinky patří kolekce Cukroví na plechu a kolekce Ladovy Vánoce, která spojily tradičně vyráběné české ozdoby s legendárními zasněženými obrázky Josefa Lady. Všechny ozdoby, které vzniknou pod značkou Decor by Glassor, navrhuje designérka Marianna Malíková. „Je pro mě důležité, aby kolekce opravdu splnila své poslání a přinesla do domovů klidnou atmosféru. Navrhla jsem proto barvy speciálně pro kolekci Let it Slow a nechala jsem si je namíchat. Povedlo se vytvořit i efekt hlubokého matu, připomínajícího samet,“ dodala Malíková.