Jizerská o.p.s. proto začne s úpravami běžeckých tratí v plném možném rozsahu. Podmínky na tratích jsou podle správce zcela ideální pro běžecké lyžování. Z důvodu ochrany přírody se nebudou upravovat úseky ze Smědavy na Knajpu, z Kasárenské cesty směrem na Protrženou přehradu a nesmí se také na Smrkovou cestu.

"Zajíždět do Bedřichova jen kvůli sportování nebo vycházkám je ale stále zakázané. Vzhledem k tomu, že se hranice jabloneckého a libereckého okresu nacházejí mezi Českou chalupou a Maliníkem, mohlo by se stát, že s rozšířenějšími možnostmi sportování budou lidé z libereckého okresu ze zvyku parkovat na parkovišti Maliník v Beřichově. Tím by ovšem porušili vládní krizové opatření o omezení pohybu mezi okresy," uvedla tisková mluvčí policie Ivana Baláková. Za porušení opatření přitom hrozí pokuta ve výši deset tisíc korun.

"Občanům libereckého okresu proto doporučujeme, aby na cestách za sportovním vyžitím nebo jen vycházek do hor využívali například parkovací místa u České chalupy nebo v Rudolfově. Ušetří si tím zbytečné problémy i peníze," dodala Baláková.