Moderní bezbariérové pavilony v Domově Raspenava podle náměstka pro resort sociálních věcí vyhovují požadavkům současné doby.

Domov Raspenava - výstavba nových prostor. | Foto: stavbaroku.lk

Po šestatřiceti letech opustí handicapovaní klienti prostory, které jsou pro imobilní lidi a děti s poruchami autistického spektra nevyhovující, a nastěhují se do nového objektu v areálu organizace Domov Raspenava. Ten poskytuje péči 29 lidem ve věku od 3 do 26 let s mentálním postižením, s poruchou autistického spektra a s kombinovaným postižením. V nové budově nechybí ani jídelna a společenské prostory.

„Domov Raspenava je dalším příkladem takzvané transformace sociálních služeb, která znamená přeměnu nedůstojných podmínek života zdravotně a tělesně postižených a jejich nasměrování blíž k běžnému životu. Díky tomuto procesu vznikají moderní bydlení komunitního typu, která pomáhají postiženým lidem co nejvíc se přiblížit normálnímu životu, jaký vedou zdraví lidé,“ sdělil hejtman Martin Půta.

Ve čtyřech jednopodlažních pavilonech propojených centrální chodbou budou handicapovaní ve skupinách bydlet. Jeden objekt poslouží jako kuchyně a stravovna a v dalším bude provozní zázemí a společenské prostory. Na východní straně bude umístěn vstup a vjezd do areálu, zatímco jižní plocha je navržena jako zahrada.

„Moderní bezbariérové pavilony v Domově Raspenava vyhovují požadavkům současné doby,“ podotkl náměstek pro resort sociálních věcí Petr Tulpa.

V dubnu se do nového objektu nastěhuje 18 klientů. Děti v něm budou rozděleny do čtyř čtyřčlenných až pětičlenných domácností. V každé domácnosti je k dispozici kuchyňka, společný obývací pokoj a jednolůžkové pokoje. Pokoje pro děti s poruchami autistického spektra jsou koncipovány jako bezpečné, s měkkým obložením stěn. Ze všech bytů je vstup na terasu.

„Domov Raspenava má vlastní stravovací provoz, nová jídelna bude sloužit nejen dětem, které zde budou bydlet, ale i dospělým klientům, kteří využívají ambulantní služby sociálně terapeutických dílen,“ informovala ředitelka příspěvkové organizace Květa Kutílková.

Slavnostního otevření se v Raspenavě zúčastnil i starosta Frýdlantu Dan Ramzer, který si prostory spolu s ostatními důkladně prohlédl. „Jsem rád, že se Domov Raspenava jako jedno ze dvou krajských sociálních pracovišť může v rámci transformace přestěhovat do nových, krásných a hlavně vhodných a bezbariérových prostor. Všem klientům, jejich rodinám a zaměstnancům přeji, aby se jim v novém domově krásně bydlelo a žilo a aby zde byli spokojení,“ řekl frýdlantský starosta.

Celková cena kompletního projektu včetně vybavení se vyšplhala na 76,77 milionu korun. Z toho necelých 51 milionů korun pokryla evropská dotace a necelé tři miliony korun činil státní příspěvek. Zbytek peněz poskytl kraj. Výstavba prostorů začala v létě roku 2021 a skončila v březnu letošního roku.

Přeměna čeká i další domovy

Nejedná se o jediný objekt, který projde přeměnou, čeká ji například organizace APOSS Liberec. Zatímco její první část v podobě výstavby v Nové Vsi u Chrastavy je téměř u konce, výstavba ve Vratislavicích nad Nisou se chystá. V Nové Vsi jde o domov pro devět osob s poruchami autistického spektra, mentálním a kombinovaným postižením. Náklady činí 63 milionů korun, kolaudace se plánuje na konec května tohoto roku. Ve Vratislavicích nad Nisou se bude stavět na dvou místech, začátek se předpokládá příští rok na jaře. Vzniknou dva domovy pro 6 a 12 osob s poruchami autistického spektra, mentálním a kombinovaným postižením.

Do transformace v projektu Ministerstva práce a sociálních věcí jako první vstoupily dvě krajské příspěvkové organizace pečující o postižené, a to Domov Sluneční dvůr a někdejší Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, dnes pod názvem Ostara. „Na tyto pilotní projekty jsme v průběhu času úspěšně navázali a dále v tom pokračujeme. Je to již dvacet let, během nichž se nám podařilo v oblasti transformace dosáhnout řady úspěchů, a pokračujeme dál. V souladu s koncepcí Chytřejší kraj se navíc snažíme o to, aby stavby byly energeticky co nejméně náročné a co nejvíce soběstačné,“ uzavřel hejtman.