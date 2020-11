Když se poprvé v Libereckém kraji vyhlašovaly kotlíkové dotace, stála před krajským úřadem dlouhá fronta lidí už od rána. Žadatelé o příspěvek na nový ekologičtější kotel tehdy 140 milionů korun vyčerpali během jediného dne. Situace se ale za několik posledních let změnila, žádostí ubylo, a proto nyní krajští radní schválili prodloužení lhůty na podání žádostí v nové výzvě kotlíkových dotací. Bojí se, že se peníze nestihnou vyčerpat.

Až do února

Původně byla uzávěrka pro žádosti 30. listopadu tohoto roku, nově navrhovaná uzávěrka je 28. února 2021. „Program byl vyčerpán už loni na podzim, šlo o částku 139 milionů korun. Díky jednání s ministerstvem životního prostředí se ale kraji podařilo zajistit další peníze. Ty však už nepocházejí z evropských, ale z národních zdrojů,“ vysvětlil radní Jiří Ulvr. Dodatečně tak kraj získal pro výměnu zastaralých neekologických kotlů za ekologické zdroje tepla více než 55 milionů. „Do současné doby se z ní dočkalo podpory v celkové výši 28 milionů korun 243 uchazečů, přičemž v zásobníku projektů je aktuálně připraveno dalších 122 žádostí v celkové výši asi 13,5 milionu korun,“ doplnil Ulvr.

Na podzim došlo k poklesu zájmu o kotlíkové dotace. Během října se ozvalo zhruba 60 zájemců o nový kotel nebo tepelné čerpadlo a stejný počet se předpokládá i v listopadu. Na základě toho kraj předpokládá, že by se celková částka nevyčerpala.

Za poklesem zájmu může být nouzový stav. Podle referentky kotlíkových dotací krajského úřadu Bronislavy Kopalové si navíc řada lidí myslí, že už jsou všechny peníze vyčerpány. „Už to není jako při té první výzvě, kdy se podařilo dotace vyčerpat během jediného dne a ještě nám zbyly žádosti do zásobníku,“ řekla Kopalová. Na otázku, zda není administrace žádosti pro lidi složitá, odpověděla, že všem zájemcům, kteří se na ně obrátí, se snaží pomoci.

Někteří lidé se s žádostí o pomoc s vyplněním žádosti obracejí také na velké firmy obchodující s kotli nebo topením. Ty tuto službu většinou nabízí bezplatně s podmínkou, že si dotyčný u nich zakoupí nový kotel. „Je to pro nás výhodné, protože je o to velký zájem. Máme na kotlíkové dotace jednoho člověka ve firmě, který si hlídá termíny vyhlášení výzev a pak žádosti zpracovává,“ řekla Deníku Marcela Hanzlíková z firmy Dům kotlů a potvrdila také to, že podmínkou pro bezplatné zpracování žádosti je nákup kotle nebo topení u její firmy. „Dřív se muselo sedět před úřadem v den příjmu žádostí. Teď už je to většinou ve větším klidu, protože se odevzdávají on-line,“ upřesnila Hanzlíková.

Podle Bronislavy Kopalové není zpracování žádosti soukromou firmou překážkou pro schválení dotace. „Není to nic proti ničemu. Je ale pravda, že někdy si za to účtují peníze navíc,“ řekla Kopalová.

To Deníku potvrdil také Vratislav Hanzlík, jednatel liberecké firmy Energo Term Plus. „Většinou to dělají pražští pepíci. Když si nevezmete kotel od nich, zaplatíte 10 tisíc poplatek za vyřízení žádosti. Někdy chtějí peníze, i když si ho koupíte,“ řekl Hanzlík a dodal, že on tuto službu neposkytuje, protože na to nemá čas ani kapacitu.

Aktuálně mohou žadatelé získat peníze na výměnu starých kotlů 1. či 2. emisní třídy, a to za kotle na biomasu, plynové kondenzační kotle a tepelná čerpadla. Více informací naleznou zájemci na stránkách dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace.