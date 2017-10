Bez aleje, zato širší. Silnice z Raspenavy je po úpravě pro řidiče přehlednější

Raspenava – Původní silnici z Raspenavy na Krásný les lemovala 147 roků. Aktuálně z Kočárové aleje zbylo jen osm stromů.

Rovných 380 jich na jaře padlo k zemi. „Byla to nutnost. Silnici jsme potřebovali rozšířit. Byla moc úzká, byla tam spousta nehod, i smrtelných. Stromy navíc byly celé prohnilé,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Pieter.

Silnice byla zavřená osm měsíců. Od včerejška je hojně využívaná spojka na Nové Město a Řasnici opět v provozu. „Je to paráda. Já mám stromy rád, ale tady byly tak blízko u silnice, že když proti sobě jely dvě auta, tak se muselo pokaždé zastavovat na kraji. Když jel náklaďák, tak to bylo vůbec složitý,“ řekl Deníku Vincenc Zábojník z Raspenavy.

Starší paní opodál zajímá, jak to bude v zimě. „Teď bez stromů tam bude foukat, tam bude sněhu,“ prohodila.

NOVÁ ALEJ

Iniciátoři petice Zachraňme aleje se se ztrátou jasanů už smířili. „Chápeme, že to bylo nutné udělat, nebyla jiná možnost. Na druhou stranu se díky protestům podařilo zachránit další aleje, které se měly podél opravovaných silnic také vykácet,“ připomněl Zbyněk Vlk s tím, že původně mělo na Frýdlantsku padnout 950 stromů.

Přesto se alej mezi Raspenavu a Krásný Les vrátí. „Na jaře se tu vysází 124 nových stromků, převážně lip a javorů. Budou už ale jen z jedné strany silnice, ne z obou,“ uvedl vedoucí krajského odboru dopravy Jan Čáp.

Někteří majitelé okolních pozemků totiž nesouhlasili s tím, aby se na jejich pozemcích stromy vysázeli.

ALEJ ALESPOŇ NA JEDNÉ STRANĚ SILNICE

„Jednání byla velmi složitá. Jsme rádi, že se nám nakonec podařilo prosadit alej alespoň po jedné straně,“ dodal Pieter. Rekonstrukce silnice přišla na 24 milionů. Většina je hrazena z dotací. Jde totiž o součást česko-polského projektu Od zámku Frýdlant k zámku Czocha, v rámci kterého se opravují silnice v příhraničí.

POLÁCI ZAČALI S OPRAVAMI POZDĚJI

„Poláci začali s opravami později než my, takže většina prací u nich bude probíhat příští rok. U nás je aktuálně před dokončením úsek z Frýdlantu do Bogatynie a u Nového Města pod Smrkem,“ řekl ředitel Krajské správy silnic Jan Růžička. Problematický je podle něj naopak úsek z Řasnice přes Srbskou ke státní hranici. „Dělají se tam tři mosty, je tam 43 propustků, řada opěrných zdí, je to komplikované. Prosíme řidiče, aby tam, pokud nemusí, nejezdili,“ dodal Růžička. Hotovo má být v průběhu příštího roku.