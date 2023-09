Více než sedmdesát hostů dorazilo pokřtít na vernisáž výstavy nový benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024. Ten vzešel ze stejnojmenné fotografické soutěže, kterou pořádá Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody již potřinácté.

Venisáž představila nový benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2024. | Foto: Jakub Trsek

Přihlásilo se do ní celkem 47 autorů se svými 153 snímky Jizerských hor. Odborná porota pak vybrala širší výstavní kolekci 35 fotografií, které si lidé na vernisáži výstavy v libereckém Centru Babylon prohlédli a z nich 13 nejkrásnějších do benefičního kalendáře. Výtěžek z jeho prodeje poputuje na výsadbu více než 50 tisíc stromků do místních lesů pro zvýšení jejich druhové i věkové rozmanitosti.

Kalendář je možné zakoupit v e-shopu nadace na stránkách www.nadaceivanadejmala.cz nebo osobně v liberecké kanceláři Matoušova 453/21. V minulosti takto nadace již pomohla se záchranou cenných rašelinišť či vybudováním kvalitní návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách.

Loňský náklad byl zcela rozprodán do Vánoc a tak se v nadaci rozhodli o jeho navýšení na 2 300 výtisků, aby uspokojila ještě více milovníků Jizerských hor. „Vážím si všech, kteří nákupem kalendáře podporují projekty na ochranu a obnovu přírody. A na oplátku jim za to nabízíme celoroční krásné pohledy na Jizerské hory,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Jedna fotografie se dostala na výstavu na základě celo prázdninového internetového hlasování veřejnosti, kde bylo odevzdáno téměř 20 tisíc hlasů. Na všechny autory, jejichž snímky se dostaly do kalendáře, čekala odměna v podobě věcných cen od společnosti Canon, poukazy do Centra Babylon a krásných knih od nadace.

Největším oceněním je však ono prestižní umístění fotografie v samotném kalendáři. Z širšího výběru sestavená výstava, která je od dnešního dne k vidění v Centru Babylon u hlavní pokladny, je putovní a představí se v průběhu celého roku ve vybraných obcí nejen v Libereckém kraji, ale například i v Polsku.

„Na výstavě se Vám hory představí v těch nejkrásnějších barvách a úhlech pohledu. Snímky vám dají nahlédnout na jejich strmé svahy, zurčivé potoky, dechberoucí vyhlídky, klikaté stezky, staleté lesy nebo žulové skály,“ popisuje Petrovský.

„Věřím, že tradice, kterou jsme zde vybudovali, bude pokračovat ještě řadu let. Lidem přinášíme celoroční podívanou na Jizerskohorské zajímavosti a oni prostřednictvím nákupu kalendářů zdejší krásnou přírodu podporují. Těším se, jak dopadne letošní ročník,“ uzavírá Petrovský.

Fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky vyhlásila Nadace Ivana Dejmala poprvé v roce 2011 a za nápadem jejího pořádání stojí předseda správní rady František Pelc. Od té doby dorazilo již přes 2 500 snímků Jizerských hor a společně s letošním bylo vydáno 19 900 kalendářů. Lidé si kalendář nekupují jen pro svou potěchu, ale řada ho využívá jako pěkný vánoční dárek a firmy zase pro své zaměstnance či obchodní partnery. Pro tyto účely nabízí nadace individualizovaný potisk spodního pruhu, který je viditelný po celý rok.