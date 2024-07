Kdy a kde se festival Benátská! koná?

Benátská začne ve čtvrtek 25. července a potrvá do 28. července. Koná se v libereckém sportovním areálu Vesec a nabídne nálož skvělé muziky. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají k Benátské více než srdečný vztah. V oslavách 30 let na scéně jsou navíc profíky. Na pódiu se vystřídají i hvězdná jména české hudební scény, návštěvníci se tak mohou těšit například na Marii Rottrovou a kapely Divokej Bill, Čechomor či Buty. Chybět nebudou ani zástupci mladé scény jako Yzomandias a Nik Tendo, Sima nebo Ben Cristovao. Ostatně stalo se už tradicí Benátské!, že celou sobotu je jedna ze dvou hlavních stage věnována právě mladé scéně.

Co vše musí organizátoři Benátské zajistit?

Příjemná atmosféra v backstage, doprava a ubytování umělců a jejich týmů, technické vybavení pódií včetně nástrojové aparatury a světelného parku a catering patří ke zlomku věcí, se kterými se musí organizátoři hudebního festivalu vypořádat.

Na kolik vyjde vstupenka na Benátskou a kde ji seženu?

Některé kategorie lze zakoupit už jen na místě. Jedná se například celofestivalovou a celofestivalovou VIP vstupenku či jednodenní čtvrteční. Jednodenní páteční vyjde na 1 600 korun a jednodenní sobotní o sto korun méně. Prodej je zde.

Jak se k areálu dostanete autem?

Provoz stanového městečka a parkovišť byl zahájen už ve čtvrtek ráno. Areál se nachází u rychlostní silnice R35, která je významnou spojkou pro cestování do příhraničí. Z Prahy je areál vzdálen zhruba 100 kilometrů a cesta trvá maximálně 60 minut. Ze směru od Prahy sjeďte exit 26-Liberec-jih, rovně po přípojce, dále na kruhovém objezdu prvním výjezdem vlevo Hodkovická ulice cca 300m. První odbočkou Brunclíkova vpravo a na další křižovatce vlevo Česká. Po 130m se již nachází vjezd na centrální parkoviště festivalu. Ze směru od Děčína sjeďte exit 26-Liberec-jih, na křižovatce odbočte vpravo, Cihlářova ulice. Na kruhovém objezdu první odbočkou vpravo směr Hodkovická ulice zhruba 300 metrů. První odbočkou Brunclíkova vpravo a na další křižovatce vlevo Česká. Po 130 metrech se už nachází vjezd na centrální parkoviště festivalu.

Dostanu se do areálu ve Vesci i jinak než autem?

Ano. Dopravu účastníků festivalu bude tradičně zajišťovat Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ), který oživí speciální linku s označením 41 BENÁTSKÁ!. Poprvé vyjede ve čtvrtek 25. července a její provoz bude ukončen v neděli 28. července. Linka bude provozována podle zvláštního jízdního řádu, který vzniká na základě požadavků pořadatele akce. Začíná hodinu před začátkem programu, kyvadlově pokračuje po celý den a končí hodinu po ukončení programu daného dne. „Vedena bude ze zastávky Rybníček v ulici Tatranská směrem k hlavnímu vlakovému nádraží, zde je zastávka linky č. 41 speciálně označena.

Na základě požadavků z minulých ročníků, se bude nově zastavovat i na zastávce MHD Mařanova ve Vesci, u křižovatky s ulicí Hodkovická, kde je zastávka společná s dalšími linkami MHD č. 13, 24, 26, dále již pokračuje bez zastavení až do Sportovního areálu Vesec. V opačném směru pojedou autobusy po stejné trase,“ informovala mluvčí DPMLJ Martina Poršová. Jízdní řád zde.

Jaké jsou možnosti ubytování v Liberci na Benátskou?

Stanové městečko je umístěno v bezprostřední blízkosti areálu festivalu. Kemp je oplocen a vybaven velkokapacitním stanem s občerstvením a ToiToi WC. Sprchy s teplou vodou a splachovací toalety jsou umístěny v docházkové vzdálenosti zhruba 30 metrů. Pro karavany je vyhrazená plocha u centrálního parkoviště a je vybavená ToiToi WC a elektropřípojkou. Sprchy s teplou vodou za poplatek jsou umístěny u stanového městečka. Stanování mimo oficiální campy festivalu je přísně zakázáno. Mezi partnerská ubytovací zařízení patří například Wellness hotel Babylon či Autokemp Liberec - Pavlovice.

Kde se můžu na festivalu občerstvit?

Během festivalu je návštěvníkům festivalu k dispozici po celé ploše areálu rozmanitá nabídka kvalitního občerstvení (včetně vegetariánských jídel) v krytých velkokapacitních restauracích, stáncích, pivnicích, čajovnách a kavárnách.

Co mám dělat, pokud si beru s sebou věci, o které bych nerad přišel?

Lze využít služeb SafeBoxu. Úschovnu naleznete před hlavním vchodem, je nepřetržitě sledovaná kamerami a obsluhovaná personálem. Kapacita je omezená. Obecně organizátoři však doporučují všechny cennosti nechat doma. Zároveň řidiči mohou využít alkoholtestery. Testery lze využít u stánku Policie, který naleznete na parkovišti u kyvadlové dopravy, nebo u Úschovny SafeBox před hlavním vstupem.

close info Zdroj: Benátská! s Impulsem. zoom_in Plánek areálu

Kdo se postaral o letošní vizuál trička?

Čtyřruké ilustrátorské duo Tomski&Polanski neboli Ilona Polanská Voverková a Lukáš Tomek spolutvoří už více než dekádu, během které dokázali, že je někdy mnohem intenzivnější vyjádřit se obrazem nežli slovy. Z jejich tužek a klávesnic již vzešla celá řada originálních ilustracích, které zdobí mnohé plakáty či stránky významných periodik, textilní materiály, zdi různých institucí včetně pražského hotelu Emblem, anebo obaly knižních bestsellerů cestovatele Ladislava Zibury.

Ilustrátorské stopy Tomski&Polanski do svých projektů hrdě přidali i klienti tak zvučných jmen, jako je Nike nebo Kofila či dokonce režisér Wes Anderson, který tuto dvojici s neotřelým grafickým rukopisem přizval ke spolupráci na jeho čtyřmi Oscary ověnčeném filmu Grandhotel Budapešť. Festivalové tričko zakoupíte ve stanu MERCH, který budu v blízkosti hlavního vstupu.

Jaké neziskové organizace se připojily k letošnímu ročníku?

Fuck Cancer, Pink Bubble a Nábor hrdinů! V jejich stáncích se můžete dozvědět vše o jejich činnostech, zjistit, jak přidat ruku k dílu a přispět k dobré věci. Fuck Cancer šíří osvětu o rakovině mladistvých. Nábor hrdinů zvyšuje povědomí o darování kostní dřeně a krve. Pink Bubble podporuje děti a mladé lidi s onkologickým onemocněním a poskytuje jim oporu během léčby i po ní.

Na jaké partnerské zóny se mohou návštěvníci festivalu těšit?

U Bílých tygrů se můžete těšit na partnerskou zónu přímo v srdci areálu. Až budete čekat na vašeho oblíbeného interpreta, stavte se u iQLANDIA stánku, kde se spolehlivě zabaví každý od 3 do 100 let. V jejich nabídce aktivit najdete třeba science busking, interaktivní exponáty, tvořivou dílničku pro děti, otestujete taky balanc a nebo vyzkoušíte airzooku! Ve Slovan zóně si můžete zahrát obrovské fotbalové šipky o velikosti 5x7m, netradiční teqball a ti nejmenší natrénují střílení malých penalt. V zóně si pro návštěvníky také připravili soutěž o dres, šálu či dokonce permanentku na celou sezónu 24/25.

Co nabídne doprovodný program na Benátské?

V rámci doprovodného programu má lektorka Michaela Pomajslová přichystaný relaxační a revitalizační zážitek v podobě Light Alchemy Yogy. V pátek od 13:00 do 13:20 čeká zájemce „ochutnávková session“ v podobě Zvukové lázně s křišťálovými mísami. V sobotu od 11:11 do 12:12 si budou vyzkoušet samotnou Light Alchemy Yogu. Doporučuje se přinést si deku či karimatku, aby zážitek byl co nejpohodlnější. Pro případ, že se budou chtít návštěvníci po relaxační józe zase trochu naladit na festivalovou jízdu, rozproudí je energická zóna Hanácké. Najdou tam spoustu aktivit, DJs a program až do rána.

