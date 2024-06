Hudební festival Benátská! nabídne letošním návštěvníkům třídenní program od 25. do 28. července 2024 na čtyřech pódiích v libereckém areálu ve Vesci, kde se vystřídají desítky kapel a hudebníků. Kromě hlavních hvězd jsou na programu festivalu v roce 2024 oblíbené české kapely jako Vypsaná fixa, Žlutý pes, Divokej Bill či Citron a bezpočet zahraničních interpretů různých hudebních žánrů.

„Třicátiny musíme oslavit velkou party, proto jsme hledali hvězdy, které festivalu dodají ještě větší ‚grády‘. Věřím tomu, že se s headlinery, ale i celým line-upem trefíme do noty všem fanouškům, které podle mě čeká skutečně výjimečný zážitek,“ řekl spolumajitel Benátské! Petr Pečený.

close info Zdroj: Benátská! s Impulsem zoom_in Program Benátská 2024, čtvrtek.

close info Zdroj: Benátská! s Impulsem zoom_in Program Benátská 2024, pátek.

close info Zdroj: Benátská! s Impulsem zoom_in Program Benátská 2024, sobota.

Celofestivalová vstupenka vyjde na 2190 korun, pro děti do 14 let stojí 800 korun a pořídit se dají i jednodenní lístky v cenovém rozmezí od 1090 do 1390 korun. Brány areálu se otevřou ve čtvrtek 25. července ve 14 hodin.

