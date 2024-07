Pro předplatitele

Jiří Louda dnes 14:41

Nejstarší český festival mainstreamové hudby Benátská! s Impulsem, který se uskuteční od 25. do 28. července v libereckém sportovním areálu Vesec, pomalu klepe na dveře a přípravy jsou v plném proudu. Festival od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Svou třetí dekádu oslaví třemi velkými S, které odkazují na zahraniční hvězdy. A to Scooter, Suzi Quatro a Slade. Reportér Deníku se vydal nakouknout do zákulisí a zjišťoval, jaké požadavky mají interpreti a co vše musí organizátoři zařídit.