Začínalo se na pódiu z lešení a aparaturou přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení. Benátská! s Impulsem je ale letos ve svých třiceti letech už stylovou a dospělou akcí vysoko na společenském žebříčku. Mezi hlavními gratulanty proto letos budou i Scooter, Suzi Quatro a Slade, ale také velká jména české hudební scény. Oslavy v Liberci se chystají na 25. - 28. července festivalu program je v přípravách.

Suzi Quatro | Foto: Benátská! s Impulsem

Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem, který letos slaví 30 let. Přijedou zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají k Benátské více než srdečný vztah. V oslavách 30 let na scéně jsou navíc profíky.

Scooter slaví třicetiny spolu s Benátskou!

Praktické informace: 25. - 28. července 2024

Liberec, areál Vesec

2 190 Kč/4 dny

1 090 Kč/čtvrtek

1 390 Kč/pátek

1 290 Kč/sobota

800 Kč/9-14 let

www.benatska.cz

Kapela Scooter oslavila svoje třicetiny nedávno. Tito průkopníci taneční hudby prodali přes 30 milionů desek, mají vlastní dokument na Netflixu a více než kdokoliv jiný na světě se zajímají o to, kolik stojí ryba. Proslavili se tehdy doslova přes noc svým druhým singlem Hyper Hyper. A díky dalším hitům jako například Break It Up, Fire, Ramp! nebo Maria a také díky živelným show s dechberoucími pyrotechnickými efekty si tuto pozici udrželi až doposud.

Dvojnásobek, tedy 60 let hudby, oslavila 3. června spolu se svými 74. narozeninami nestárnoucí rockerka Suzi Quatro. Svou první baskytaru dostala od otce právě ke čtrnáctinám, a začala tak éra nejslavnější baskytaristky hudební historie. Na tuto baskytaru hraje Suzi dodnes, ačkoliv ji poslední dobou používá spíše pro studiové nahrávky. Tou její zřejmě nejslavnější je píseň If you can’t give me love. Ikonickým je ale i její duet Stumblin’ in s Chrisem Normanem ze Smokies, který vznikl díky jejímu dalšímu talentu, tomu hereckému. Zahrála si totiž hned v 7 epizodách oblíbeného seriálu Happy days, pro nějž tento duet vznikl, a nezůstalo jen u této role.

Dvakrát 30 má na svém kontě i britská glamrocková legenda Slade proslulá nejen skladbou My Oh My, která byla v době své největší slávy komerčně nejúspěšnější skupinou ve Spojeném království. Zářili nejen na svých bouřlivých koncertech, kde si své fanynky podmaňovali a ostatní lehce šokovali neotřelou komunikací. Stejně jako Suzi Quatro, dali i oni vyniknout svému hereckému talentu, a to v rockovém filmu Flame. V něm autenticky odkryli zákulisí rockové kapely s jejími světlými i stinnými stránkami, za což sklidili uznání diváků i kritiků. Nezapomenutelným je ale hlavně soundtrack tohoto snímku, který obsahuje jeden z největších hitů Slade s názvem Far Far Away.

Čím tato tři velká S získají návštěvníky Benátské! s Impulsem se můžete na vlastní uši přesvědčit již od 25. do 28. července v libereckém sportovním areálu Vestec.

Celý program Benátská! zatím neodhalila

Kromě nich se ale i díky finanční podpoře od Libereckého kraje představí také nejvýraznější jména české hudební scény jako například Buty, Čechomor, Marie Rottrová, Pokáč, Jelen, Michal Hrůza, Divokej Bill… ale i nejzářivější jména mladé scény jako jsou Yzomandias a Nik Tendo, Ben Cristovao, Pam Rabbit, Sebastian, 58G, Robin Zoot nebo Sima. Ostatně stalo se skvělou tradicí Benátské!, že celou sobotu je jedna ze dvou hlavních stage věnována právě mladé scéně.

