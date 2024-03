Historický tovární areál Bekon v Hrádku nad Nisou se dočká zásadní proměny. Připravovaná demolice odstartuje proces revitalizace, jenž má městu přinést nové využití prostory. Očekává se, že práce odhalí i dlouho skrytá tajemství.

Areál bývalé továrny Benar v Hrádku nad Nisou. Stav k roku 2021. | Video: Kamil Košun

/FOTO, VIDEO/ Hrádecký tovární areál Bekon se stane brzy minulostí. Demolice zahrnuje všechny budovy kromě komína a bývalé ředitelsko-provozní budovy, která je součástí uliční čáry. Demoliční práce by měly skončit v září. „Doufám, že v rámci prací se neukáže příliš zahrabaných kostlivců, o kterých se tu mluví. Levá strana areálu stojí nad bývalým náhonem, který kdysi vedl městem a říká se, že je tam zakopaná stará turbína. Zhotovitele tedy můžou čekat různá překvapení,“ řekl starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka. „Pokud vzniknou nějaké vícepráce, jsme připravení postavit se jim čelem,“ doplnil. Hotovo by mělo být v září.

Stavbaři začnou likvidací lepenek ze střech a všech azbestů, které se ve stavbě určené k demolici nacházejí. Po sanaci bude následovat odpojení od inženýrských sítí a vyklizení předmětů, které by mohly kontaminovat vzniklou stavební suť. Potom začnou jednotlivé budovy strojně demolovat. „Naše výšková technika a demoliční bagry budou rozrušovat stavební konstrukci odshora dolů, zároveň ten materiál budeme drtit a dávat do mezideponií,“ informoval ředitel demoliční firmy Trepart Milan Miavec.

VIDEO: V Hrádku nad Nisou vybudují nový park, usilují o zisk dotace

Demolice vyjde na 28,6 milionů korun a město zažádalo o dotace ze tří programů, které by měly pokrýt až 52 % z celkových uznatelných nákladů. Jedná se o dotace z Operačního programu životního prostředí, Integrovaného regionálního operačního programu a z Nástroje pro oživení a odolnosti brownfieldů. Po demoličních pracích bude na řadě nová výstavba. „Počítáme s tím, že stavět by se mohlo začít někdy na podzim. V areálu vyroste poliklinika za více než 196 milionů korun, depozitář a městský archiv zhruba za 91 milionů korun. a dům sportu za 165 milionů korun,“ nastínil plány hrádecký starosta s tím, že k dispozici bude i prostor pro bydlení. „Zatím to necháváme otevřené a vyjednáváme s různými developery nebo těmi, kteří dokáží řešit družstevní bydlení,“ osvětlil.

V rámci revitalizace továrního areálu vznikne mezi ulicemi Anglická, Václavská a 1. máje park. Na jeho nejvyšším místě se plánuje výstavba vyhlídkové věže a altánu pod svahem. Mezi nimi by měl stát amfiteátr. Na stavbu věže a altánu by se měly využít artefakty zachráněné z demolice Bekonu. Součástí prostoru by měla být i 1500 m2 velká vodní nádrž, která bude zadržovat srážkovou vodu odtékající ze střech budov a komunikací. „Za Schubertovou vilou chceme obnovit fontánu. A rekonstruovat by se měla i studna s kovovou pumpou,“ dodal Horinka.

Historie Benaru sahá do poloviny 19. století, kdy se tam barvily nitě. V roce 1945 se firma dostala pod národní správu nově vzniklého podniku se sídlem v Benešově nad Ploučnicí. V minulosti textilka zaměstnávala několik set lidí a vyráběly se v ní niťařské výrobky, příze a pletařské zboží. Výroba tam pokračovala i po revoluci a podnik, přejmenovaný na Bekon, skončil zhruba před 25 lety. Město Hrádek nad Nisou koupilo dvacetihektarový areál zchátralé továrny za 6 milionů korun v roce 2015. Rok poté zadalo prvotní ekologický audit a pak i Analýzu rizik v dané lokalitě. Z té vyplynulo, že se v areálu nachází velké množství chemikálií a nebezpečných odpadů jako například kyselina sírová, fosforečná nebo dusitá. Dále různé plasty, kaučuk nebo zářivky. K jejich odstranění, včetně odsátí podzemní jímky, došlo loni v červnu. Náklady se vyšplhaly zhruba na 7,5 milionu korun, z městského rozpočtu putovalo 2,2 milionu korun.

