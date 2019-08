Jedna z vrcholných společenských událostí roku odstartuje dnes večer a přihlížet jí bude na šest stovek diváků. „Zájem o přehlídku Beaty Rajské je každým rokem obrovský. Už dva měsíce je vyprodaná, ačkoliv jsme letos přidávali další místa a jsme tak už na maximu své kapacity,“ prozradil starosta městské části Vratislavice Lukáš Pohanka.

„Pro mě osobně je to velká radost, protože Beata Rajská dělá své velké autorské přehlídky pouze na dvou významných místech a tím třetím jsou právě Vratislavice. Je to pro nás obrovská čest a velká společenská událost, u které nechce nikdo chybět,“ dodal. Návštěvníci se jako každoročně mají na co těšit. Rajská představí svou aktuální kolekci Badikwe inspirovanou Afrikou a zbrusu novou kolekci na podzim a zimu s názvem Delirium. Víc neprozradila. Moderátorkou akce bude i letos Diana Kobzanová.

„Diana mě zase přesvědčila, že molo a mikrofon jsou její život. A to, že si na nic nehraje, jí získává neskutečný počet příznivců,“ uvedla Beata Rajská po loňské přehlídce, kde byla modelčina bezprostřednost nejen příjemným osvěžením, ale díky svému šarmu dokázala do hry vtáhnout i přítomné muže a získat tak peníze do nadačního fondu své kolegyně, modelky Veroniky Kašákové, která pomáhá dětem z dětských domovů.

MĚSTO MÓDY

Beata Rajská začala svou kariéru na oděvní průmyslovce v Trenčíně. Liberec, který byl českým protějškem slovenského města módy, poznala už během dětství v Hrádku nad Nisou a později na módních přehlídkách liberecké „textilky“, kde sama předváděla. Před osmi lety se sem vrátila už jako známá návrhářka, která obléká hvězdy, a její do detailu propracovanou módu s charakteristickým rukopisem si zamilovaly ženy u nás i ve světě.

„Jejími přehlídkami navazujeme na bohatou textilní a oděvní tradici našeho regionu, vždyť Vratislavice v podstatě vybudoval Ginzkey díky své továrně na koberce a nesmíme zapomenout ani na Liebiega, který zásoboval textilem celý svět,“ připomněl starosta Lukáš Pohanka. Přípravy na vrcholnou společenskou událost startují už několik měsíců předem. Musí se například objednat dostatek židlí a zajistit přehlídkové molo. Myslet se musí na každý sebemenší detail. Jediné, co organizátoři nedokážou ovlivnit, je počasí.

„Předpovědi sledujeme opravdu pečlivě a když jsme minulý týden viděli, že má celý tento týden intenzivně pršet, nebylo nám do zpěvu,“ přiznal starosta. Déšť by totiž znamenal absolutní fiasko. „Nemáme žádnou mokrou variantu. Kupovat plachty by šlo do milionů,“ vysvětlil. „Musíme věřit, doufat a modlit se, že to vyjde. Já ale věřím, že Beata je taková osobnost, že vykouzlí i pěkné počasí. Povedlo se to ostatně už osmkrát,“ dodal starosta Lukáš Pohanka.