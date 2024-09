Liberec může definitivně podepsat smlouvu na rekonstrukci plaveckého bazénu, kterou na základě soutěže provede společnost Metrostav DIZ. Podle primátora města Jaroslava Zámečníka o půlnoci na úterý 17. září uplynula poslední desetidenní lhůta na možné podání připomínek a stížností k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Tu ale žádný ze subjektů nevyužil. Dodavatel - společnost Metrostav DIZ - tak po podpisu smlouvy může ihned převzít stavbu a co nejdříve zahájit stavební práce za podmínek, které město soutěžilo letos v březnu a následně opakovaně v srpnu.

„Jsem rád, že navzdory komplikacím, které start rekonstrukce doprovázely, můžeme konečně začít. Navíc za původně vysoutěženou částku pod 750 milionů korun bez DPH a s vědomím, že chceme respektovat původní práci významného architekta. Věřím, že zhruba za dva roky se Liberečané dočkají kvalitního, modernímu a nadčasového plaveckého stadionu, který bude sportovcům i široké veřejnosti dobře sloužit další desítky let,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Rada města Liberce v srpnu projednala předběžné stanovisko Českého vysokého učení technického (ČVUT) k dokumentaci na provedení stavby (DPS), aby prověřila případné pochybnosti ohledně projektové dokumentace. Na základě doporučení ČVUT město zadalo provedení stavebně technického průzkumu nosných částí bazénu, včetně ocelových sloupů, základových konstrukcí a rámových konstrukcí. Současně bylo rozhodnuto o zřízení týmu nezávislých expertů, který bude dohlížet na průběh rekonstrukce.

Plavecký bazén v Liberci je významná architektonická památka a čeká ji kompletní rekonstrukce. Vítězná nabídka na opravu činí bezmála 750 milionů korun bez DPH, přičemž město žádá o tři dotace v celkové výši půl miliardy korun.

Rekonstrukce má citlivě respektovat původní architektonický styl, který vytvořil architekt Pavel Švancer před více než 40 lety. Bazén je považován za výjimečnou sportovní stavbu z konce 70. let a jeho význam dokládají ocenění, která budova získala.

„Věřím, že za dva roky Liberečané získají moderní a nadčasový plavecký stadion,“ doplnil primátor Jaroslav Zámečník.

K podpisu smlouvy mezi městem a zástupcem dodavatele má dojít v co nejkratším možném termínu. Firma by měla následně stavbu převzít a zahájit práce. Náročná přestavba areálu by měla skončit zhruba za dva roky.

